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黃曉明Angelababy離婚秒清空微博彼此內容 網笑虧：看來沒有感恩過去

香港01 / 朱奕錦
Angelababy（楊穎）與黃曉明於28日宣布離婚。圖翻攝自微博
Angelababy（楊穎）與黃曉明於28日宣布離婚。圖翻攝自微博

Angelababy（楊穎）與黃曉明於28日宣布離婚，兩人在微博寫到：「感恩過去所有，未來仍是家人」，並會共同撫養孩子小海綿成長。

由2020年開始，Angelababy與黃曉明屢有婚變傳聞，但兩人都予以否認，期間男方還在女方生日時送上祝福，只是對方沒有回應。在去年的《奔跑吧·黃河篇2》中，鄭愷提及黃曉明問題，Angelababy還滿是喜悅，過往的一切都令人唏噓。

然而，有網友發現，短短一日時間，兩人已經互相清空了微博中與彼此有關的內容，搜索「小海綿」也沒有內容出現。對此，網友們都紛紛留言道：「看上去並沒有感恩過去，未來也不能成為家人了」、「家人需要互清相關內容？」、「未來還是家人需要這樣嗎？都誰呢」等。

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文章授權轉載自《香港01》

分手 Angelababy 黃曉明

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