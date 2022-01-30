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因疫隔離有驚喜！老闆灑幣「每人18萬」過年 15年員工淚：之前都罵我垃圾
香港新冠疫情持續，葵涌邨和大窩口邨先後出現多宗確診，有最近完成隔離的上班族在網上發文，表示自己在某玩具公司工作15年，先前因疫情需要隔離多天，沒想到後來回到公司時，不但拿了薪水，更獲老闆大發5萬港元（約新台幣18萬）過年，讓她非常感動。
原PO在facebook社團「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發文，稱她在1間本地玩具公司工作了15年，由於在疫情下，小朋友相對少外出玩耍，助長玩具銷情，因此公司近年生意不錯。她續指，過往老闆每天都責罵她是「垃圾員工」，但這次她完成隔離後，回到公司竟收到老闆的驚喜，「有飯吃了，領完薪水，還多給我5萬（港幣）過年」。
老闆刀子嘴豆腐心，原PO也直呼感動，並指全公司共5名員工，「他就發了25萬（港幣，近新台幣90萬元）……不枉我中五畢業就做到現在」。
貼文一出立即引來逾千網友按讚，不少人勸她要好好珍惜現有的工作，又指患難見真情，「罵人老闆未必是壞人，平時濫好人好相處，一到出事就會現真身」、「現在這種老闆比恐龍還稀有」、「老闆不錯呀，要更努力工作了」，亦有人主動應徵，希望成為新員工，可惜原PO直接「落閘」，笑說公司沒有職位空缺。
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文章授權轉載自《香港01》
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