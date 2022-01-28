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「老虎」現身濟南地鐵嚇壞乘客 網民：快叫武松加班

香港01 / 陳進安
山東濟南地鐵2號線一車廂周二（25日）卻有隻毛茸茸的「老虎」大駕光臨，不少上車的乘客見狀都大嚇一驚。圖擷自香港01
山東濟南地鐵2號線一車廂周二（25日）卻有隻毛茸茸的「老虎」大駕光臨，不少上車的乘客見狀都大嚇一驚。圖擷自香港01

虎年將至之際，山東濟南地鐵2號線一車廂周二（25日）卻有隻毛茸茸的「老虎」大駕光臨，不少上車的乘客見狀都大嚇一驚。

大學生小陳表示，這隻「老虎」其實並非真老虎，是由一名30來歲的男乘客抱上地鐵的，後者還自豪地告知老虎是他製作的。據小陳拍攝的片段顯示，有1.8米長，60公分高的「老虎」雖然一動不動，但外表仍栩栩如生，看上去和在動物園看到的相差無幾。

雖然車廂不少乘客當場被嚇得目瞪口呆，但他們對「老虎」興味盎然，希望了解它到底什麼來頭。其主人也十分熱情，遂讓乘客上前撫摸，並向大家介紹「老虎」由特殊材料製作，內部有鋼架支撐，為了證明堅固性，他還直接坐在了虎背上。雖然看上去兇猛，但其實「老虎」十分輕，一名小童也能將它抱起來。

而濟南地鐵方面也回應表示，涉事的是乘客攜帶的一隻玩具虎，而且其大小符合帶上地鐵的標準，符合攜帶條件，提醒乘客不必驚慌。

網民表示，「虎年好兆頭」、 「不好吧，萬一嚇到小朋友」、「快把武松叫來加班了」、「現在坐地鐵也開始內捲了嗎？為了佔座？」

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文章授權轉載自香港01》

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