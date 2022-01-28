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浙江男撞臉17年前通緝犯 狂收逾200通騷擾電話

香港01 / 葉琪
浙江寧波的95後孫先生只因身份證上的照片，與江西南昌警方在17年前發布的通緝犯資料撞臉，結果連日來接獲來自全國各地數百個騷擾電話。圖／香港01提供
浙江寧波的95後孫先生只因身份證上的照片，與江西南昌警方在17年前發布的通緝犯資料撞臉，結果連日來接獲來自全國各地數百個騷擾電話。圖／香港01提供

浙江寧波的95後孫先生只因身份證上的照片，與江西南昌警方在17年前發布的通緝犯資料撞臉，結果連日來接獲來自全國各地數百個騷擾電話。孫先生的生活大受困擾，卻至今仍沒有得到警方主動聯系，提出解決方法。

據介紹，2005年6月25日，江西南昌縣武陽鎮廣豐村龔萬自然村發生一宗重大刑事案件，1969年出生的男子熊根保有重大作案嫌疑，提供線索、直接抓獲疑犯最高可獲獎勵10萬元（人民幣．下同）。

至於孫先生只是一名普通市民，在寧波慈溪市經營一間滑板店。在1月26日晚，孫先生正與數名朋友在店裡備貨之際，其中一名朋友調侃稱如果營收較低生意不太好做，孫先生倒不如去「自首」，「辛辛苦苦備貨賣滑板，不如去派出所報備直接拿10萬元獎勵。」孫先生感到十分奇怪，看到朋友展示的影片後，才得知自己身份證上的照片，竟與該名疑犯「撞臉」，粗略一看兩人的臉部輪廓十分相似。

孫先生坦言，朋友當時只是開玩笑調侃，自己並沒有多想。未料就自當天起，孫先生的手機就不停接獲騷擾電話，甚至凌晨2時、3時手機也會響個不停。電話接通後對方並沒有發出任何聲音，掛斷後還會不停響起。孫先生表示，至今已接獲200多個騷擾電話，手機顯示的號碼歸屬地來自全國各地。

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文章授權轉載自香港01》

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