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餐廳消費萬元驚見老鼠 員工竟當沒事還反嗆顧客

香港01 / 卡洛兒
有香港網民發文表示，日前在九龍站圓方1間餐館用餐時，驚見有老鼠在餐廳內行走，但店方只幫老鼠出沒位置附近的顧客換位子，然後當作若無其事，更沒嘗試尋找牠的蹤影。圖/取自討論區
有香港網民發文表示，日前在九龍站圓方1間餐館用餐時，驚見有老鼠在餐廳內行走，但店方只幫老鼠出沒位置附近的顧客換位子，然後當作若無其事，更沒嘗試尋找牠的蹤影。圖/取自討論區

老鼠人見人怕，如果在餐廳出沒更加可惡！有香港網民發文表示，日前在九龍站圓方1間餐館用餐時，驚見有老鼠在餐廳內行走，但店方只幫老鼠出沒位置附近的顧客換位子，然後當作若無其事，更沒嘗試尋找牠的蹤影。當樓主與員工理論時，對方竟發難指責她「坐在附近，妨礙了他們搬開桌椅找老鼠」，令她非常無奈。

該網民在連登討論區發文，指上周六（22日）下午1時許，在圓方1間位於港鐵站上蓋平台的餐館用餐時，驚見1隻老鼠在餐廳內行走，嚇得立即大叫「有老鼠呀！」。她指當時職員只安排最近老鼠出沒位置的食客換位，然後當作若無其事，沒嘗試尋找老鼠的下落。樓主遂主動與1名女店員理論，其間對方竟發難，指「因為我們(該網友)坐在附近，妨礙了他們搬開桌椅找老鼠，所以什麼都不能做」。

其後1名疑似男經理走近，只跟女店員說了一句「通知地鐵管理處」，無視樓主的查詢，令她大感無奈，遂立即拍下老鼠相片後急急結帳離場。她補充指，全桌總值港幣3100元(約新台幣11070元)的帳單已全數支付，事後亦已報食環署，但不知是否心理作崇，其中1名同行友人事後3度拉肚子。

樓主指明白疫情期間餐廳經營困難，但在1間人均消費超過500元(約新台幣1785元)的餐廳驚見老鼠，還不道歉，「實在對衛生情況、服務態度感到非常擔憂和失望」。

有網民笑言「這隻老鼠真懂吃，3000元(約新台幣11070元)大餐，不貴不吃」，亦有人批評「現在走到入鋪都若無其事」，認為餐廳確實處理不當。有網民則指出，圓方附近衛生環境的確惡劣，「還很多蟑螂，晚上九龍站出去西隧轉車站的條行人路很多」，又指「老鼠有手有腳都很難控制牠到哪裡」。

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文章授權轉載自《香港01》

老鼠 香港

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