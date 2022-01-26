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大陸麥當勞將推香菜冰旋風 網友：你再也不是我愛的麥當勞
麥當勞經常推出充滿特色的季節限定食品。據社交媒體顯示，繼去年初推出「油潑辣子新地（聖代，台灣麥當勞稱冰旋風）」後，大陸麥當勞再度創新推出「香香香菜新地」，引發網友熱議。
近日，有不少網友在「小紅書」中發布大陸麥當勞最新宣傳海報。其中，售價6.6元人民幣的「香菜新地」將作為季節新品，於2月21日至2月25日期間推出，其強調「酸甜清香，一口上頭」的口感，引起不少網友關注。
網傳圖片顯示，「香菜新地」在香草味雪糕上，淋上綠色的青檸香菜醬，及香菜碎屑。有香菜愛好者直呼迫不及待想要嘗試，「給我吃十份」；亦有無法接受香菜味道的網友稱「從今天開始你再也不是我愛的麥當勞」、「等我有錢了把全世界的香菜地都燒光」。
此外，還有不少網友在「香菜新地」上市前，用香菜葉和麥當勞新地自製「香菜新地」，提前嘗鮮。
據了解，去年1月，大陸麥當勞曾推出「油潑辣子新地」，將辣椒油淋在新地上，這一另類創新亦令不少網友表示是「拉肚子首選」。而再早一段時間，大陸麥當勞還推出名為「給利奧餐肉堡」的限量漢堡，該漢堡則由Oreo餅乾碎和午餐肉組合製成。
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文章授權轉載自《香港01》
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