女子MMA！小三挑釁稱可「共侍一夫」正宮氣炸過肩摔扯頭髮狂毆

一段婚姻如何容得下第三者？大陸近日有女子疑因感情糾紛於街頭上演「正宮小三摔角秀」，疑為「元配」的女子當街扯頭髮狂毆另1名女子，一怒之下更將對方過肩摔，令女子倒在地上無力還擊。事件引來路人圍觀，有人擔心出事而報警，警員一問之下，打人女子即大罵被毆女子是小三，指對方不斷挑釁稱可以與她一起照顧老公，又多次於網上挑撥她與友人的感情，因此才出手。

據陸媒報導，事發本月13日，居於江蘇常州的2名女子於在鬧市突然大打出手，在街頭猶上演MMA。片中可見，「正宮」疑因情緒激動，出手非常進取，輕易便將看起來較年輕的「小三」過肩摔。正室之後再將未能還擊的小三按在地上，扯著對方的頭髮繼續狂打，更一邊大聲怒罵：「我都留著證據的，我都有證據！」

「正宮」將未能還擊的小三按在地上，扯著對方的頭髮繼續狂打，更一邊大聲怒罵：「我都留著證據的，我都有證據！」（微博影片截圖）

路人見到激烈的打架場面大驚報警，其間正宮一直抓著小三，直至警員到場也不願放手。警員得知2人關係後質問「我們都到現場了，你為什麼還抓著她」，正宮聞言才放開手，並憤憤不平大罵：「她在抖音上不斷挑釁我，還挑釁我老公，挑撥我2個小姊妹！她說『我跟你一起照顧老公』！」這時小三則以手掩著額頭，狀甚痛苦的站起來，似是向警員求助。

片段未有交代警員如何處理事件，片中亦未見涉事的出軌「老公」現身，但上載至網上亦引起熱烈討論。有網友認為正室打人雖有錯，但小三介入感情的罪名更嚴重，「這一摔實在看得太消氣了」、「就該這樣收拾一下！還有那出軌的男人」。不過也有人認為罪魁禍首是發展婚外情的男子，正宮「私了」小三並不能解決問題，「難道就只是小三的問題嗎，源頭就在男的身上，為啥還把出軌男當個寶貝」。

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文章授權轉載自《香港01》