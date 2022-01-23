夫妻酒醉老公床上熟睡 老婆嘔吐翻出窗外倒掛雨棚晾衣桿

小酌怡情，但切忌喝到酩酊大醉。大陸浙江省杭州市1對夫婦近日在家中喝酒，丈夫醉酒後在床上熟睡，妻子在窗邊嘔吐，卻不慎翻出窗外，倒掛在樓下的雨棚，場面驚險。幸好消防員和警員最後合力救出女子，將其送回屋內。

事發於浙江省杭州市，1對夫婦本來在家中喝酒，後來卻直接醉倒，丈夫在床上呼呼大睡，妻子則趴在窗邊嘔吐，其間卻不小心翻出窗外，倒掛在3樓的雨棚不省人事，雙腳剛好被晾衣杆勾住。

民眾目擊過程後立即報警，消防員和警員在5分鐘後一同趕赴現場，成功將女子救回屋內，經救治後身體沒有大礙。

事件被報道後，不少網民都呼籲要「理性喝酒」，建議當事人酒量差的話，便應在家中設置安全措施，「是陽台還是做一個防盜網安全點，太可怕了」、「太危險了，飲酒一定要適量啊！」，又指女事主是自作自受，一開始就不應在窗外嘔吐，「樓下要是走過幾個路人，真是倒大霉了」、「嘔吐不去衛生間，趴窗戶邊吐」、「窗邊嘔吐算高空拋物嗎？」。

她的雙腳勾在雨棚晾衣杆上。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》