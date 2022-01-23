上海地鐵驚見女子頭髮綁扶手懸空打坐 網友看了直呼「好痛」

上海地鐵近日驚現一名將長髮綁在扶手上，懸空打坐的「功夫女子」，有網民直呼「看的頭皮好痛」。涉事女子事後回應表示，自己是馬戲團演員，並強調不建議非專業人士嘗試。

網傳片段拍攝於上海地鐵16號線內，據顯示，一名身著白色外衣、黑色褲子的女子，將頭髮綁在地鐵車廂扶手上，整個人懸在半空邊打坐邊看手機，其身體還隨著地鐵的移動而搖擺，猶如蕩鞦韆一般。

事件隨即引起熱議，網民紛紛表示行為奇葩，「這是在『修仙』麼」，也有人調侃萬一頭髮沒有固定住或承受不住重量，女子就可能摔倒。而上海地鐵對此表示，此舉既不利於自身安全，也容易影響他人，或引發意外事故，呼籲乘客應當文明乘車，別做出類似的危險舉動。

據了解，女事主名叫Darina，是來自烏茲別克的俄羅斯人，2021年12月從江蘇無錫來到上海工作，為上海馬戲團的一名演員。她回應表示，自己喜歡中國文化，也知道這是中國傳統雜技的一部分，覺得很美，但現在並不為很多人所知，故想展現給更多的人看。

Darina續指，自己沒想到影片會走紅，承認自己考慮不周，不會再在公共場所做相關行為。她又介紹，涉事動作僅僅是盤頭髮、掛頭髮，就需要訓練幾個月的時間，有人需要連續練上幾年，而她自己花了大約六個月的時間來完善動作。她表示，動作對她是安全的，但就強調非專業人員不要輕易嘗試。

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文章授權轉載自《香港01》