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廣東男畢業後回鄉搞創作 為七旬嬤拍攝「超模風」獲讚賞

香港01 / 撰文／孫聖然
李啟航為嫲嫲拍攝的照片。 圖／微博＠李啟航
李啟航為嫲嫲拍攝的照片。 圖／微博＠李啟航

廣東肇慶95後男生大學畢業一年後回到家鄉，在七旬嫲嫲做農務的田野、菜地甚至屋頂，為她拍攝出一套套風格各異的主題照片，頗有「國際超模」之感。該男生表示，自己已為嫲嫲拍攝了過萬張相片，還希望可以為嫲嫲辦一場展覽。

1997年出生的李啟航，現在職業為一名自由攝影師。原本是一名體育生的他，大學畢業後曾在大城市當了一名體育老師，但不願受到體制內工作的「束縛」，工作一年後以「總想去看看外面的世界」為理由裸辭，並帶著2萬元人民幣的積蓄回到家鄉——肇慶市懷集縣。

回到家鄉後，李啟航想要自己進行創作，也想多花些時間陪伴家人，他便將鄉下的小屋進行改造，開始了藝術創作。他介紹，現在與爺爺、嫲嫲同住，二樓被自己裝修成了工作室，三樓是爺爺、嫲嫲所居住，樓頂則被自己做成了可以為拍攝置景的場地。他還說，自己從高中開始就為家人拍攝，「一萬張以上肯定有」。

李啟航說，自己的嫲嫲從小就是做農務長大的，但在他心中嫲嫲的時髦甚至不輸年輕人，「站在高處往下看，竟然有一種卓爾不群、傲視天地的感覺。」正是如此，李啟航受到啟發，《我和奶奶》的照片由此誕生、且受到關注。

起初面對鏡頭時，嫲嫲略顯羞澀不自然，但在李啟航的鼓勵下，讓她堅定了自我。如今，這位69歲的中國嫲嫲不僅可以駕馭時尚的衣服，還能駕馭氣球、垃圾袋、膠帶等拍攝道具。李啟航說，想為嫲嫲辦理一場照片展覽，目前正在計劃中。「在這個年紀，我是特別想展示一下自己的想法，至少我現在特別想做的和特別喜歡做的，我先把它做好。」

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文章授權轉載自《香港01》

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