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女乘客長髮綁地鐵扶手凌空坐「盪鞦韆」 網民：髮量多就是任性

香港01 / 卡洛兒
上海地鐵內驚現一名將長髮綁在扶手上，懸空打坐的「功夫女子」。（微博）
上海地鐵內驚現一名將長髮綁在扶手上，懸空打坐的「功夫女子」。（微博）

盪鞦韆是小孩子必玩玩意，但在車廂內盪又見過未？內地瘋傳1段超狂影片，有女子在乘搭地鐵期間，將自己的頭髮綁在扶手上，然後盤起雙腿，身體凌空隨着列車搖動，像盪鞦韆般，令網民看到都大呼「高手在民間」。

從約10秒的影片可見，這名穿着白色外套的長髮女乘客，在地鐵行駛期間，明明後面有空位卻不坐，反而將自己的頭髮在固定在車廂扶手上，然後整個人盤腿「凌空坐」，只靠頭髮吊着，身體則隨列車前後擺動。女子一臉淡定，還低頭專心按手機，看起來真像休閒地盪鞦韆。

根據內地媒體報道，影片於上海地鐵上拍攝，已超過267萬次觀看，地鐵方面表示，這行為不利於自己的安全，也會影響他人，呼籲乘客文明乘坐地鐵。

網民看完影片後紛紛留言表示誇張奇葩，「中華有神功，高手在民間」、「這是練過吧」；有人則聯想到「阿拉丁神燈」，指其盤起髮的造型跟那個神燈一模一樣；有網民就關心頭髮的問題，「我摸了一把頭髮陷入沉思」、「我頭皮的毛孔都在發抖」、「很危險，萬一扯下頭皮怎麼辦」，還說「髮量多就是任性」。

延伸閱讀：

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失745萬首期的房還被判賠近500萬　上海女被稱「最慘買樓者」

文章授權轉載自香港01》

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