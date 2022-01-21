首次見面！她獲男友父母拉紅布條狂送禮歡迎 網羨慕：可嫁了

見家長是不少正在戀愛的男女必須面對的關卡，中國大陸1名女子首次跟男友回家作客，本來懷著戰戰兢兢的心情，沒想到抵達車站時竟獲男友父母帶同鮮花熱情歡迎。原來男友父母對見面感到非常興奮，除了送花外更在家中拉起橫額及預備大堆美食，甚至為未來媳婦精心準備了豐富行程和美食清單，誇張的招待令網友也譁然，紛紛笑言女子「選對了人」、「這一看就可以嫁了」。

大陸傳媒報導，25歲的劉羿辰與男友讀書時相識，她早前首次到男友位於福建龍巖的家，本來一直懷著忐忑的心情，但一抵達車站便收到意外驚喜。當劉女踏出車站時，便看到男友和其父母正在等待，男友的父母更帶來鮮花作歡迎禮物，讓她非常意外。

回到男友家中時，劉女更發現客廳竟拉起了「歡迎愛媳羿辰回家」的巨型布條，甚至還響起了鞭炮聲。之後她便收到男友媽媽給予的進門紅包，而男友的爸爸則代為拿行李進門，兩老為免家中狗狗嚇倒她，早於進門時已及早固定愛犬，之後又在桌上預備了大堆美食作招待。除了隆重的歡迎儀式，原來兩老更為劉女的10日行程精心製作了出遊計劃，連每日的三餐安排也仔細寫下，可見非常用心。

回到男友家中時，劉女發現客廳竟拉起了「歡迎愛媳羿辰回家」的巨型紅布條，讓她非常意外。 圖／擷自搜狐影片

眼看首次見面的男友父母為自己付出及預備了一切，劉女感到非常幸運，認為兩老的行為不但充滿儀式感，同時實際又細心。她指除了鮮花和美食，男友的父母也準備了全新的拖鞋及毛巾，更是她喜歡的款式，認為對方連細節也全部照顧到，「很感謝他們為自己準備的一切，一路過來他們給我的驚喜很多，感覺自己很幸運，找對了人家」。

劉女坦言與男友暫未有結婚計劃，指自己高中畢業後服了兩年兵役，服役結束後又接著讀大學，至今才剛剛畢業，目前她正待業，而男友事業亦未算穩定，故兩人也有共識，待彼此的事業穩定後才步入下一階段，「希望能愛情事業雙豐收」。

不少網友也對劉女的經歷感羨慕，直言「被重視的感覺真好」、「上輩子拯救了銀河系」、亦有大批網友認同男友父母的行為，認為反映出該家庭的教育及價值觀良好，「男子第一次帶女友回家能遭受到如此之高的待遇，這也是對於一個女孩子的肯定」、「畫面中的婆婆從神色中就能感受到對兒媳婦的喜歡之色，這種令人羨慕的愛情希望能夠長長久久下去」。

兩老為劉女的10日行程精心製作了出遊計畫，連每日的三餐安排也仔細寫下。 圖／擷自搜狐影片

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文章授權轉載自《香港01》