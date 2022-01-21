大媽智齒太牢固！牙醫拿鉗狂搖1小時 網驚：想取消預約了

牙醫可能是人見人怕的職業，一提起就只想到「痛」和「大叫」。中國大陸網路近日流傳1段「慘不忍睹」的影片，有牙醫拿著鉗子，在女病人口中瘋狂搖晃，大動作得連診療椅都在左右搖擺，據稱最終花了1小時，才能將2顆智齒拔掉，誇張畫面嚇壞一眾網友。

大陸媒體報導，該段影片在河北唐山拍攝，片段中牙醫拿起鉗子，往大媽口中的智齒生拉硬扯，又大力左搖右晃，連座椅都晃得像坐過山車般，而大媽則露出痛苦的神情。

大媽其後受訪表示，牙醫首先拿大鉗子夾住那顆牙搖晃，後來晃得鬆了，就往下一拔，牙就掉出來，整個過程晃了1小時，才能把2顆牢固的智齒取出來，當時在旁邊的人都被場面逗笑，連她自己也跟著大笑起來。她解釋稱，因打了麻醉藥，一點也不痛。

誇張場面把一眾網友都逗笑，指看大媽的樣子狀似痛苦，難以相信是有麻醉藥不覺痛，又笑言當牙醫氣力都很大。有人則被畫面嚇破膽，稱自己下周就要面對「極刑」，「我會當場嚇死吧」、「想取消預約吧」。不過也有網友質疑片中牙醫的專業，甚至認為影片是假的，第一次看到這樣拔智齒的，這牙醫技術有問題吧？」、「連手套都沒戴？這真的是合格的牙醫嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》