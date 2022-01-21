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新婚妻守貞操拒婚前性行為 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年

香港01 / 布萊恩
新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 圖／Ingimage
新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 圖／Ingimage

兩人相愛講求心靈交融，是否第一次真的重要嗎？中國大陸一對情侶交往5年，其間女方一直「守身如玉」，堅持婚後才能進行性行為，直至兩人結婚，新婚洞房花燭夜男方卻沒見到女方「落紅」，認為女方早已失去「處女膜」，感覺被女方欺騙背叛當場氣炸，斥責她「裝清純」，女方則堅持自己沒有對不起男方。最終女方到婦產科檢查，才發現不「落紅」真相。

綜合報導，兩人在大學結識，女方出生保守家庭，從小被媽媽教育灌輸女孩子要懂得矜持，強調「忠貞是女人最好的嫁妝」，故她與男友交往期間堅守底線，堅拒婚前性行為，即便男友有時按捺不住，想跨越「紅線」，她都極力保護貞操。

5年後，兩人修成正果結婚。新婚洞房花燭夜，男方滿心期待與女方展開等待多時的「第一次」，卻未見女方落紅，質疑對方背叛自己，早已和其他男人偷嘗禁果，還在他面對裝矜持清純讓他白忍了5年，當場氣炸。即使女方說自己沒有對不起男方，男方都聽不入耳。

最終女方前往婦產科檢查，終還自己清白。醫生指出，女方處女膜完好無損，沒有流血是因為女方處女膜偏厚，而女方處女膜上現時有3個直徑不到1毫米的小孔，惟正常情況下，應該是一個直徑8毫米以上的小孔，意味初夜時未被戳破。不過，女方想做手術戳破處女膜，解開男方怨恨。

事件於網上引起熱論，大部份網友都批評男方離譜，「笑死人」、「小、細、軟才戳不破，還怪女人！」、「金針菇，還怪人」、「騎腳踏車不小心處女膜都會破了，有沒有知識啊」。亦有網友建議女方果斷「斬纜」，「趁完好無缺趕快離婚找個更好的人」。

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文章授權轉載自《香港01》

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