女直播主竟是恐怖租客！廁所滿地紅液體 全屋如垃圾崗拒認錯

美女網絡主播竟然是恐怖租客！據內地傳媒報導，近日一位女租客要求提前退租，但被業主因此沒收押金（按金），因此懷恨在心，離開時把全屋由客廳、廚房、廁所到睡房，弄得有如垃圾崗！事後她對傳媒也直認不諱，認為自己並沒有錯。

鄰居通知揭發

據內地傳媒報道，重慶市業主鄭小姐表示，租客是一位年輕時尚的網絡主播，沒料到她竟會把全屋弄髒。她續稱，數日前接到樓下鄰居通知，懷疑其單位沒有關好水喉，於是她通知地產中介幫忙上門查看，發現廁所臉盆的水喉一直開著，而且全屋髒亂不堪，到處都是麵條、湯汁、垃圾和沙泥，廁所更有紅色不明液體。

梳化（沙發）上都是麵條和垃圾，還可以看到地址上都是疑似用過的衞生紙。圖／取自微博短片

女租客：我沒破壞，只是弄亂

業主鄭小姐表示，去年10月將單位租給這位女主播，合約註明租約為期一年，提早退租會沒收1,550人民幣押金。直到幾天前租客卻不辭而別，當她發現全屋變成垃圾崗後，馬上致電對方，沒料到租客已把她「拉黑」（封鎖）。

事後傳媒找到女租客「小江」，她承認是因不滿押金被沒收而故意弄髒弄亂，還理直氣壯地說：「我沒有破壞她任何家電，我只是把房子弄得很亂，我根本就不用賠錢，你喊她起訴我吧！」

業主鄭小姐無奈地表示，初時還覺得對方是一位很乖的姑娘。圖／取自微博短片

退租因隔音差

小江表示該單位隔音差，她半夜做直播經常被鄰居投訴干擾，所以才會想退租，但簽約時沒留意必須租住滿一年，否則會被沒收押金。對於小江的報復行為，不少網民都表示太過份，但亦有人指「房子隔音問題，這算不算不符合租住條件？」認為房東不與租客商量妥協，堅持沒收押金，才會導致租客報復。

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文章授權轉載自《香港01》