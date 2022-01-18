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直擊驚悚1分鐘…老婦搭手扶梯跌倒瘋狂翻滾爬不起 路人1招神救援

香港01 / 撰文：布萊恩
大陸日前瘋傳短片，見到1名老婦疑因搭手扶梯速度太快導致重心不穩，失衡跌倒頭朝地不斷向後翻滾，經歷了驚悚1分鐘。（圖／翻攝自微博）
大陸日前瘋傳短片，見到1名老婦疑因搭手扶梯速度太快導致重心不穩，失衡跌倒頭朝地不斷向後翻滾，經歷了驚悚1分鐘。（圖／翻攝自微博）

搭手扶梯一定要注意安全，尤其是長者更要加倍留神！大陸網上近日瘋傳短片，只見1名老婦疑因搭手扶梯速度太快導致重心不穩，她失衡跌倒頭朝地不斷向後翻滾，經歷了「無限輪迴」的驚悚1分鐘，幸好有醒目路人上前按下手扶梯緊急停止按鈕，老婦才成功穩住身體不再翻滾，走出無限輪迴。

大陸近日流傳長約1分鐘短片，見到1名老婦乘搭向上移動的手扶梯，她身子倚靠在扶手上，惟不一會便意外發生，老婦突然失重心跌倒，像「無敵風火輪」般頭朝地向後不斷翻滾。滾到手扶梯底部時，老婦嘗試抓着級邊站起來，但隨即再失足向後翻滾左碰右撞，情況非常危險。

大陸日前瘋傳短片，見到1名老婦疑因搭手扶梯速度太快導致重心不穩，失衡跌倒頭朝地不斷向後翻滾，經歷了驚悚1分鐘。（圖／翻攝自微博）
大陸日前瘋傳短片，見到1名老婦疑因搭手扶梯速度太快導致重心不穩，失衡跌倒頭朝地不斷向後翻滾，經歷了驚悚1分鐘。（圖／翻攝自微博）

老婦之後再多次嘗試站起來，結果仍是失足翻滾，在扶手梯上「無限輪迴」地翻滾，其間有戴紅帽的男子從手扶梯上方衝下來，伸手想拉住老婦卻不成功。經歷驚悚1分鐘後，幸好另1名路人看到情況伸出援手，按下扶手電梯的緊急停止按鈕，才成功救出老婦。

有網民看過片段後，直指過程兇險，「太危險了……看的都着急……」、「整個過程真是太無助，好可憐」，亦有網民認為，如果在電梯跌倒先不要勉強站起來，以免失重心再摔倒，「這時候可以躺平」、「坐這種手扶梯還是得有年輕人陪伴比較好」。

大陸日前瘋傳短片，見到1名老婦疑因搭手扶梯速度太快導致重心不穩，失衡跌倒頭朝地不斷向後翻滾，經歷了驚悚1分鐘。（圖／翻攝自微博）
大陸日前瘋傳短片，見到1名老婦疑因搭手扶梯速度太快導致重心不穩，失衡跌倒頭朝地不斷向後翻滾，經歷了驚悚1分鐘。（圖／翻攝自微博）

大陸日前瘋傳短片，見到1名老婦疑因搭手扶梯速度太快導致重心不穩，失衡跌倒頭朝地不斷向後翻滾，經歷了驚悚1分鐘。（圖／翻攝自微博）
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文章授權轉載自香港01》

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