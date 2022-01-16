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男住40多天飯店「沒出過房門」 清潔工開門見垃圾山臭到作嘔

香港01 / 文．朱利安
貴州省遵義市1名男子入住飯店後，40多天都拒絕讓清潔人員打掃。 網上圖片
貴州省遵義市1名男子入住飯店後，40多天都拒絕讓清潔人員打掃。 網上圖片

住飯店有專人負責打掃清潔，但貴州省遵義市1名男子入住飯店後，竟40多天都足不出戶，並拒絕讓清潔人員入內打掃，職員要求他換房否則賠償，才逼使男子離開房間，結果3名清潔工打開房門的瞬間，均因為房內惡臭作嘔，並發現一個又一個垃圾山。

事發於貴州省遵義市1間飯店，該問題住客為1名年輕男子，入住40多天卻「沒出過房門」，每天在網上辦理延長入住的手續和付費，叫外賣解決三餐，只會叫飯店人員送水。起初飯店經理未有留意到此情況，直至員工指男住客連續數天拒絕清潔工入房打掃，她便着下屬打電話給住客，本來獲口頭答應可在送水時順便打掃，但對方後來又反口，每次拿水時只打開小小門縫，並很快關門。

男子入住40多天後，飯店一方只好警告他若堅拒清潔工打掃，便必須賠錢，他才願意換房。最後飯店派出3名清潔人員負責打掃，但他們一打開門時都被臭味嚇倒，房間地上和電視櫃頂都堆滿外賣盒、杯麵盒、水樽和用過的紙巾，廁所內甚至有黑色的土。

飯店經理表示，客人的按金一般是100、200元（人民幣，約新台幣433至867元），不足以彌補今次的損失，又指涉事男住客看起來很正常，換房時還一直道歉說：「不好意思，添麻煩了」，暫時不會報警處理，但假如問題持續未有改善，將向住客索償。

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文章授權轉載自《香港01》

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