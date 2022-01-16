拾金不昧！送貨員撿8.5萬元現鈔報警 事主揭撒錢原因結局很窩心

走在路上看到一疊疊銀紙，並非所有人都能抵抗誘惑。大陸浙江省杭州市1名送貨員12日上班途中，於路邊發現有多張人民幣百元大鈔，均被遺留地上，但他沒有「中飽私囊」，反而蹲地將紙鈔一張張撿起，並報警處理，結果他找到共198張紙鈔，共19,800元（人民幣，下同。約新台幣8.5萬元）。撒錢的當事人翌日到警局認領，但因為被送貨員的善舉所感動，當場決定捐出8300元（約新台幣3.6萬元），又透露撒錢的原因。

據報12日約9時，1名送貨員本來正在送最後1份快遞時，突然在斑馬線上看到多張百元大鈔。他隨即下車並將紙鈔逐張逐張撿起，堆成厚厚一疊原封不動放在路邊，其後致電附近警局報案。警員到場後，點算現場收集到的鈔票，發現送貨員共撿回198張百元大鈔，共19800元，交由警方保留。

警方翻查閉路電視發現，當晚約9點左右曾有2名男子路經現場，疑似喝醉酒，其中1人突然拿出一大疊人民幣拋上天後離去，警方對外呼籲相關男子前來認領。事隔一天，事主現身警局，並解釋自己半年前為了替兒子治病而到當地，最近1名來自上海的朋友探望他，2人一起喝酒，當下忽然想到天津疫情嚴重，其餘家人都在天津，本來準備與病情好轉的兒子回鄉，惟現在卻因疫情回不去，心頭一酸，便在街上大撒鈔票，讓有需要的人隨便撿走。

不過，男子直言被送貨員的暖舉所感動，在警局從198張紙鈔中抽出一疊，決定捐給醫院，警員點算後指捐款共8300元，男子亦感歎說道，「我肯定感謝他（送貨員），我請他吃烤串，這個社會需要這樣的人，我很感動杭州這個城市，大家的素質真的非常好，撒出去的19800一分沒少」。

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文章授權轉載自《香港01》