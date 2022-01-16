網拍小朋友畫作18元 網友讚可愛：當鼓勵給他賺零用錢

潮流興網購，近年更興起二手拍賣平台，讓人放售或交換物品，方便之餘又環保。自相關平台出現，拍賣網上不時出現千奇百怪的「貨品」，近日就有網民發現有賣家以港幣5元（約新台幣18元）的價錢放售充滿童趣、疑出自小朋友手筆的畫作，更標明「只此一幅」。看過畫作的網友紛紛大讚可愛，又估計放售帖文或是家長與孩子的親子活動，笑稱不介意買下畫作，「當作鼓勵小朋友，給他賺零用錢」。

連登網友「SailorMoon」周三（12日）發文，指在二手拍賣平台「發現一些可愛的東西」，原來有人在拍賣網出售相信由小朋友畫的畫作。相關拍賣帖文可見，畫作主題為「海底世界」，畫中可見海洋內有熱帶魚、魔鬼魚、鯨魚及八爪魚等生物，岸上亦有疑似冰屋的建築物，無論畫風或筆觸也充滿童趣。帖文更介紹畫作由名為Sherwood的「畫家」所畫，更標明「只此一幅」，定價港幣5元。

不少網友也認為畫作非常可愛，估計商品只是家長開玩笑式上載至平台拍賣，或是作為親子活動，鼓勵孩子發揮藝術天份，「可能人家想要鼓勵小朋友畫畫，又賺一下零用錢吧」、「其實蠻好，家長鼓勵小朋友，5塊錢都是象徵式」、「如果賣得到又可以鼓勵小朋友，整件事就很窩心」。

事實上該拍賣網站也有不少標明為自家畫作的商品出售，雖然質素或許參差，但也提供了平台讓人展示作品或尋找知音人，甚至有人認為可藉此教育孩子，「用這種方法讓小朋友知道自己的創作是有價值的，整件事好温馨」、「可以教他金錢的概念，讓他感受如何賺錢，靠自己賺搵錢的滋味，賺到錢捐給他也幫得到人」、「重點不是錢，是有人想要你的畫作，被欣賞和被認同的感覺對小朋友的自信很重要」。

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文章授權轉載自《香港01》