到女友家打麻將「連莊16次」準岳父氣到翻桌 他嗆沒品網熱議

新年快到，大家可能都會到朋友家中打牌，最近有一名男子到女友家中打牌，手風大順，連續16次莊，最後一家贏三家。不過「風光背後」，原來女友的爸爸連出9次銃，最後更忍無可忍，翻桌收場。事件令網友議論紛紛，直言對方是女友父親，「能吃也千萬別吃」！

連莊16次 惹女友父親不滿

台灣網民在Facebook專頁「靠北女友」中發文，指自己在假期中到女友家中打麻將，首四圈女友的爸爸連續9次放鎗，他一家贏三家；到第五圈之後樓主更加強運，除了連莊16次之外，更攔了女友爸爸3次胡，這時氣氛開始不對勁「她爸壞脾氣全部湧上，開始摔牌罵髒話，整個牌品極差」。

直到樓主一次小三元自摸，女友爸爸再也忍不住，「她爸整個跳起來，直接嗆我是不是作弊，她弟也跟著附和」，令樓主非常不爽，立即毒舌反撃「可憐啊！輸牌還輸人品，要不要教你打牌啊？」，女友爸聽到後火冒三丈立即翻桌，指樓主贏錢囂張，以後也不要到他家。男生也忍不住回嘴「真的是笑死人，現在技不如人，嘴上倒是很神，一整個就是笑話！」

樓主表示，女友之後要跟他分手，反問自己「我是哪裡做錯了嗎？」認為這次遭遇令他非常無言的。「輸那2萬多，叫成那樣真的可悲」。不過有網民認為，樓主非常不明智，「你也不遑多讓呀，就知道是女友的爸爸了，還口無遮攔」，更指出就算有胡也不應吃夠夠，「要是我就從頭放到尾了」，直言樓主不懂得做人，也有網友調侃樓主就算分手，最後還是賺了兩萬新台幣分手費。

男生談戀愛到女朋友家見家長，是人生的其中一個大挑戰。最近有港男在討論區表示，自己對女友家吃飯時，當日女友的父母為每人都煮了一條魚，原本上桌後要自己切，令樓主不知所措，直言「我沒吃過這麼大的魚」，最後更要靠女友10歲弟弟去化解，令他大呼丟臉。

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文章授權轉載自《香港01》