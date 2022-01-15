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千鈞一髮！嫩嬰爬出嬰兒椅頭欲墜地 父親神手接回

香港01 / 文．布萊恩
擷自香港01
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照顧BB一定要時刻留神，否則隨時有意外！台灣有一名8個月大BB在兒童座椅上玩耍時，突然掙脫失足頭向下翻落地面，幸好爸爸反應極快一手抓住，才沒有受傷。片段上載到網絡，爸爸救BB的神反應獲網民大讚，亦有網民笑言，爸爸其實是救了自己一命，「寶寶撞到的話，媽媽手上的菜刀就飛到爸爸身上了」。

擷自香港01
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網上近日流傳片段，片段見到BB正坐在兒童座椅上，爸爸在一旁邊吃飯邊看顧BB，媽媽則在後方洗碗。詎料爸爸走到兒童座椅旁撿東西時，BB突然掙脫座椅安全扣爬起來，重心不穩頭向地翻落地面，幸好千鈞一髮之際，爸爸神反應立即轉身回頭，一手抓住BB衣服末端，把BB一抱入懷，沒讓BB摔倒地上。

網民看過片段後都大讚爸爸反應快，「這爹反應也太好了吧」、「爸爸真是好身手」、「還好爸爸是神隊友」。亦有網民笑言，爸爸其實是救了自己一命，「寶寶撞到的話，媽媽手上的菜刀就飛到爸爸身上了」、「男性總能在最後一刻發揮不可思議的神力，然後解救自己的性命」、「爸爸那一刻人生跑馬燈吧」。

也有網民疑問為什麼BB坐兒童座椅時沒扣安全帶。爸爸則指，當刻其實有扣安全帶，惟可能BB體型太小鬆脫，未來會在座椅後放小枕頭，或是用背帶背着他，避免發生危險。

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文章授權轉載自香港01》

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