22歲女回老家1天被安排20場相親 並非「搶手」：家人比較急

放假回鄉可否休息別「相親」？畢竟以現代人標準來看，22歲很年輕。內地近日瘋傳影片，顯示河南有女生回鄉只是1天，已被安排進行20場「相親」。這名女生接受內媒訪問，其實她過年後才23歲，但因為村內同齡女生全部已婚兼生小孩，村內又男多女少，令家人很着急，「下午見13個我真的累了」，澄清自己不是眼光太高，只是想找合眼緣的男人。網民認為開過眼界的女生不會急住結婚，笑稱她留鄉5、6天「能集齊百家姓」，又教她要自己做列表認真對比來選男生。

河南周口1名女子只是回村1天「相親」20次的影片近日瘋傳，22歲當事人朱姓女子告訴內媒，影片攝於1月10日，因為過年後她就23歲，村內和她同齡的女生全部已結婚生小孩，「家裏的人比較着急」，1天內「相親」了差不多20個男人，「我們這邊一般相親的話，都是這樣子的」。

雖說各處鄉村各處例，但朱女說當日下午就來了「一打」男子，「下午見13個我真的累了」。她家鄉的年輕人多數畢業或工作後會同步開始「相親」，家人在她20、21歲左右已經安排，無奈同鄉和她差不多年齡層的女生太少，附近都是男多女少情況，才令她看起來「搶手」，被人輪住相睇。朱女同鄉姊妹一樣經歷多次「相親」，「所以說她們老早就結婚了，就剩下我」。

朱女澄清自己不是眼光高，「我覺得合眼緣、聯得來的就好」，畢竟是人生大事，她要相好挑好才下決定，「我的感受是，我也覺得相得有點多，跟挑花了眼似的」。她未透露自己有沒有覓得如意郎君。

有網民看完1天要相親20次，「原來踏破門檻是真的」，「照這樣的頻率下去5、6天應該就能集齊個百家姓了」，如此多男子「叫他們投簡歷」、「何不20人坐一桌，來個群面」，又有人建議她不如認真做個對比表，列出相睇男性的「身高、學歷、長相、性格、收入等幾個維度對比」。

不過，許多人其實更驚訝她家鄉的女生20出頭就全部已婚，「村裏這個年紀的女生都生小孩子了也很嚇人」，認為女生去到大城市工作後見過世面，很可能已無接受老一輩早婚早生的觀念，「要是我就不回家過年了，才22歲很大嗎？」。而且有網民更擔心這樣相睇是否好事，「現在相親的本質就是一個不會搞定女生的男孩，去見一個基本上沒人能搞定的女孩」。

延伸閱讀：

女友擔心男友搭訕閨密 他被迫穿女裝意外美翻天 網民：更要小心

回家慶公公80大壽 孫女半夜撞破兩老親熱震驚：跟我妹直接看傻了

文章授權轉載自《香港01》