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女團穿短裙在滑雪場熱舞…教練突衝出撞飛成員 事後稱「設計好的」

香港01 / 記者安祖娜／報導
其中1人從賽道中間位置直線滑下，至快將到達時遭另一教練從旁撞到，導致失去平衡，連人帶滑雪板直撞向站於中間的女子。圖／「沸點視頻」影片截圖
其中1人從賽道中間位置直線滑下，至快將到達時遭另一教練從旁撞到，導致失去平衡，連人帶滑雪板直撞向站於中間的女子。圖／「沸點視頻」影片截圖

大陸網絡瘋傳片段，可見1隊共7人的「女團」身穿短裙及皮鞋，於滑雪場的滑道上熱舞，期間有滑雪教練「反應不及」，連人帶滑雪板撞向站於「C位」（即中間位置）的女子，導致至少3名跳舞女子被撞飛，以四腳朝天方式跌倒。驚險片段曝光後引來關注，滑雪場事後解釋一切屬「設計好的橋段」，指事發時正進行廣告拍攝，滑雪教練撞倒女子為劇本一部分，事件中無人受傷，然而該解釋卻引來不少網友質疑。

微博瘋傳短片可見，事發本月8日，大批滑雪教練同時於1條雪地賽道從上至下滑行，而鏡頭前方則有7名身穿同款短裙及高筒皮鞋的女子正在跳舞，動作包括跳躍及左右走動。要在濕滑雪地上跳舞本來已不容易，7名女子背後更是人來人往的滑雪賽道，令危險性大大增加。

片段中多名滑雪教練落斜時看到「女團」，大部分也須急忙減速，並剛好於到達前剎停避開，惟其中1人從賽道中間位置直線滑下，至快將到達時遭另一教練從旁撞到，導致失去平衡，連人帶滑雪板直撞向站於中間的女子。「C位」女子慘遭撞飛，以四腳朝天方式跌倒，同時令左右兩旁的女子也連帶倒地，非常驚險。

女團遭撞飛的過程曝光後引來網民熱議，事後滑雪場負責人解釋，事件全屬設計橋段，「不是剛好撞到，是我們設計的場景」，否認是所謂「驚險意外」。負責人指，當日場地請來女團拍攝宣傳片，沒有對外開放，在場也有導演、拍攝團隊等多名專業人員在場。

至於從後方滑雪落斜的全為教練，負責人稱他們滑至女團旁邊時「速度基本上降為零」，強調女子被撞後也隨即跌坐到滑雪板上，因此事件中無人受傷，「不會有危險啊，我們是在拍攝」，又稱滑雪場一般不容許沒有穿滑雪鞋的人進內，故拍攝是「事先溝通好的」。

不過網友大多不相信相關解釋，質疑負責人為免引發爭議才有該說法，直言「一看就不是設計，撞那麼嚴重」、「場景確實是策劃好的，但是被撞是意外」、「還不要臉的說是安排好的情節，當大家都是傻嗎？」。也有人笑言即使真的是被撞橋段，也實在不明白背後用意，「拍這樣的廣告是想賣什麼商品，我不理解」、「可以理解為這種拍攝就是低俗做作嘛？」。

事後滑雪場負責人解釋，事件全屬設計橋段，教練及跳舞女子均無受傷。圖／「沸點視頻」影片截圖
事後滑雪場負責人解釋，事件全屬設計橋段，教練及跳舞女子均無受傷。圖／「沸點視頻」影片截圖

延伸閱讀：

陸迷你裙女團滑雪場熱舞遭撞飛！驚嚇影片瘋傳 官方這樣解釋

【運動教室 101】第二十三集：滑雪(I)

文章授權轉載自《香港01》

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