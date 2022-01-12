新手爸姓「死」寶寶怎取名？ 媽拋這2字「6筆畫」霸氣解決

幫寶寶取名是新手爸媽一大難題，如果爸爸姓「死」，改名問題就更令人頭疼了！中國大陸有姓「死」的新手爸爸，煩惱該為兒子改什麼名字，幸好媽媽靈機一動，想出2個字共6筆劃即化解難題，引來網友激讚。

綜合媒體報道，中國大陸男子「死文」當上父親，原本應很高興，但由於其姓氏「死」字，在傳統上是不吉利的象徵，替寶寶取名時非常尷尬，事關無論取什麼名，聽起來都十分詭異，故此一直未有定案。

正當全家人「想破頭」之際，媽媽突然靈機一動，想出2個字共6筆劃，不失霸氣地解決了難題，「孩子就叫『死不了』吧！」原本「死」字代表死亡、終結，但加上「不了」隨即有長壽意思，別具寓意。

不少網友看後都大讚媽媽有創意，直指「是老婆救了孩子」。亦有很多網友拋出有趣名字，例如「死神」、「死亡筆記本」、「死期，報告老師，死期到了！」等，引來其他網友爆笑。

「死」是稀有姓氏，「死」姓主要分布於中國西北部，是由北魏時期，少數民族的四字複姓發展而來，人數呈減少趨勢，據報道，目前人數不足千人。

網民創意「死」字改名。（HK01製圖）

網民創意「死」字改名。（HK01製圖）

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文章授權轉載自《香港01》