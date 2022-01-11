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男隔離被安排「花果山」主題酒店 網笑：要隔離500年？

香港01 / 撰文： 蔡苡柔
天津一名男子因防疫規定被要求進行隔離，沒想到被分配到花果山主題酒店。圖／取自網路影片
天津一名男子因防疫規定被要求進行隔離，沒想到被分配到花果山主題酒店。圖／取自網路影片

日前，天津一名男子因防疫規定被要求進行隔離，沒想到被分配到花果山主題酒店。該飯店房間打造的十分逼真。網民笑稱「是要隔離500年，等待有緣人嗎？」據了解，該男子要求換房後，又被換進另一間森林主題的房間。

天津日前出現奧密克戎（Omicron）本土病例，當地正在全市展開全員核酸篩查。截至1月9日晚24 時，當地已累計確診41例新冠陽性病例。

在該段上傳的影片中，隔離男子看到隔離地點笑出聲，表示「我們縣裡頭安排的隔離地點挺嚇人的，我得改個地兒。」對此，大陸網友笑稱「不如住滿500年，等待有緣人」也有網民提到稱「主題酒店通常不便宜，知足吧」「想知道隔離餐是王母蟠桃嗎?」「好想寄條虎皮裙過去」，也有網民稱，如果在西安的兵馬俑主題房隔離那才真的可怕。

距離北京冬奧開幕不到一個月，緊鄰北京的天津爆發的本土Omicron疫情受到關注。目前北京及天津均限制人員往來，天津至北京火車票已暫時停售，天津多個高速公路的入口也被關閉。天津1月9日開始對全市1400萬人口進行新冠病毒檢測。

延伸閱讀：

天津Omicron疫情｜北京冬奧組委：不會在賽事期間封城

天津疫情｜離冬奧不到一個月 至北京火車票停售 跨省客運暫停

文章授權轉載自《香港01》

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