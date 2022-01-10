男家中漏水上網找師傅維修 竟用「膠水」處理被索價3萬

浙江杭州市民董先生，遭樓下住戶反映其家中漏水，於是找維修人員做補漏處理，卻因小失大花費近7000元人民幣(約台幣3萬元）。

事後，董先生意識到可能是一場騙局，可惜他投訴無門。目前，他已經向轄區內的杭州古盪派出所報案。

董先生的單位在7樓，廚房對落是6樓鄰居的陽台。最近，鄰居反映董先生家中的廚房漏水，漏到樓下陽台。物業管理公司上門檢查後，提出應該先砸磚尋找漏點，然後再補漏。惟董先生覺得太麻煩，於是自行上網搜索補漏公司，在其中一間承諾保修10年的公司登記後，很快就有一位張姓的維修師傅上門。

董先生稱，張師傅檢查後稱漏水問題很容易解決，只要在6樓的陽台頂部打孔注膠，就可以補漏，「我一聽又不要砸磚，又不要拆台盆，還是在六樓的家裏補修，那我真的是撿個大便宜了」。

打孔注膠前，張師傅表明一斤膠水需要180元(約台幣781元)。董先生當時認為價格不便宜，但用量應該不多，於是未有多加注意，結果施工完畢結帳時，對方竟稱使用了40多斤膠水，要價超過8000元(約台幣34720元)，「當時他報價180塊(約台幣781元)一斤我是知道的，我不知道他要用多少量，跟他討價還價還到7000元(約台幣3萬元）」。

雖然他斥「巨資」補修，解決了樓下鄰居的漏水問題，家中廚房卻開始漏水。張師傅解釋，當時董先生稱「你打多一點，意思是打滿，說裏面不要有空隙」，又指自己注入40斤膠水都是正常做法，但未肯透露膠水的品牌，只稱「我給你做到不漏水不就好了」。同時，張師傅指現時董先生家中的漏水屬於新的問題，和他沒有任何關係。

三替：膠水只需4元(約台幣17元)一斤

董先生介紹，當時他在百度搜索「三替防水補漏」，並根據搜索結果自行聯繫張師傅，對方表示是杭州三替集團有限公司的工作人員。當時張師傅上門檢查時沒有穿上工作服，雙方亦沒有簽署合約，「我當時最貪圖的是不要砸磚，又能給我堵漏堵好」。

三替公司稱，公司補漏後會向客戶出具發票收據，並介紹現在市面上專業的防水補漏公司都不採用打孔注膠方式，而是用儀器查找漏點再補漏。此外，市面上補漏膠水的價格只需4元(約台幣17元)一斤，董先生家中的漏點根本不需40斤的膠水修補，「他這個地方又不是很大一個窟窿，40斤膠水怎麼放得進去」。

三替公司又稱，近期公司頻繁接到類似投訴，他們正針對市場上的冒充行為進行打假。

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文章授權轉載自《香港01》