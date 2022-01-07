10個月大孫女咳嗽吃藥未好 婆婆心急用銀戒刮痧…害她臉潰爛

都市人生活忙碌，不少人都喜歡透過刮痧紓緩身體痛症。最近內地湖南省長沙市1名婆婆眼見10個月大的孫女反覆咳嗽，看了醫生吃了藥仍未見好轉，便自行用銀戒指和蛋白，在女嬰的額頭上刮痧，最後導致其面部潰爛，需留院醫治。

據陸媒報導，湖南省長沙市1名10個月大的女嬰患病，反覆咳嗽，即使家人帶她看醫生，吃了止咳等藥物仍未見好轉，心急的婆婆為了孫女早日痊癒，便自行使用銀戒指和蛋白，在孫女的額頭位置刮痧，卻導致女嬰的面部潰爛。

女嬰的母親表示，女兒當初生病咳嗽且發高燒，婆婆便推斷孫女可能因體內有寒氣，於是拿出銀戒指幫其刮痧，「銀戒指只要黑了，就說明她體內有寒氣嘛」，不料出手過重，弄傷了額頭。

女嬰現時仍正留院觀察治療，湖南省兒童醫院疑難綜合病房醫生梁禮娟指，女嬰的額頭上出現刮蹭後的皮疹，「整個額頭都是」，並且有破損潰爛的情況。她續稱，面部有破損後假如處理不當，或導致局部化膿等症狀，一旦細菌入侵到血液內，最嚴重可引致敗血症，提醒治療方法因人而異，若出現身體不適，便應及時就醫。

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文章授權轉載自《香港01》