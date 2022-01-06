四川婦花18年走遍各省尋被拐兒子 原來對方竟住在僅20公里外

四川一對夫婦的兒子在4歲時被拐失蹤，18年來丈夫負責在外掙錢養家，妻子則在外尋找兒子，幾乎走遍內地各省。

近日，重慶警方終於找到這對夫婦被拐多年的兒子，發現原來兒子被拐賣後一直與生父母生活在同一個城市，距離只有20公里遠，甚至還曾在旅遊時經過生父母一家的門口。

綜合《上游新聞》及《極目新聞》報道，在2003年，來自四川廣安的何順蓮及其丈夫帶著年僅4歲的兒子陳俊焜在雲南昆明打工。陳俊焜當年在同學家玩耍時失蹤，家人四處尋找未果報警。

何順蓮及其丈夫然後決定，何順蓮專職尋找兒子，而丈夫則負責在外掙錢養家。在此後的18年，何順蓮為了尋找兒子，跑遍了內地除新疆、黑龍江以外的各個地方。據她回憶，一年中至少有一半的時間都在尋找兒子的路上。

何順蓮表示，在尋親的過程中經常會遇到騙子，騙子會要求先轉帳，「那時候心急，也管不了這麼多，就先急匆匆的把錢打過去，怕晚了娃娃受傷害」。轉帳給騙子的錢少則幾百，多的時候有時上萬。

至今年年初，重慶警方通過人臉識別及DNA比對等技術找到了陳俊焜，陳俊焜現正在山西上大學，並已經與何順蓮視像通話。

兒子去年經過生父母一家門口

原來陳俊焜被拐賣後一直生活在四川廣安，離何順蓮一家只有20公里遠。在去年夏天，當陳俊焜去鄧小平故居遊玩時，甚至還經過了何順蓮一家的門口。何順蓮稱，他們夫妻尋子十幾年，從未想過孩子原來離得這麼近。

何順蓮又表示，陳俊焜的養父母沒有生育能力，「但是並不是他們剝奪我兒子的理由」。

延伸閱讀：

男子4歲被拐連自己本名都不知 33年後繪地圖尋親終與生母相認

山東兩男子結伴回鄉尋親 未料二人為親兄弟 兄妹6人隔40年團聚

文章授權轉載自《香港01》