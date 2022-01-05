西漢「國除詔書」被發現 專家：漢宣帝有陰謀

位於南昌的漢代海昏侯劉賀墓中出土的5200餘枚竹簡和近百版木牘研究一直以來深受關注。近日，大陸學者公布在木牘中發現了《海昏侯國除詔書》，這是迄今發掘出土的首份西漢國除詔書實物。

詔書記錄了劉賀去世後海昏侯國被廢除的歷史，其中一些內容為史之未載，如劉賀的去世時間等。研究人員表示，詔書隱含了漢宣帝的政治權謀，是宣帝一朝政治生態的實況體現。

所謂「國除」，即諸侯王、列侯因罪、死亡或無繼嗣被剝奪或撤銷封國。這次新發現的《海昏侯國除詔書》書寫在木牘上，發現於海昏侯劉賀墓主槨室西室最西側的漆盒內。

據詔書整理者、中國社會科學院古代史研究所副研究員楊博介紹，詔書的大致意思是在劉賀死後，當時豫章太守上奏說，劉賀侯爵的指定繼承人劉賀之子劉充國、劉奉親均在劉賀生前已去世，證明這是「上天要斷絕他的祭祀」，因此請求朝廷不再為海昏侯國確立繼承人，把其「除國」。隨後，漢宣帝召開公卿會議，經大臣討論研究、皇帝批示，海昏侯國被廢除。

《海昏侯國除詔書》的流程為「地方官員提議→中央官員會議→皇帝同意後成為最高意志→向地方逐級傳達」，有著清晰的成文過程與確切的轉發記錄，基本構建出較為完整的漢代高等級文書成文流程與傳達體系。

此外，《海昏侯國除詔書》還提供了劉賀及其家族的史實。研究人員推斷，劉賀死於「九月乙巳」，即公元前59年的九月初八。根據詔書，由劉賀去世到「國除詔書」下發，只有短短的39天。

專家：隱含漢宣帝政治權謀

研究人員又指，漢代諸侯國眾多，其中不乏因各種原因被除國者，不少諸侯遭直接除國，並不需要奏議，但海昏侯國的除國顯然有很大不同，不僅經過群臣奏議，還要百官列名。

研究人員指，根據《海昏侯國除詔書》，當時漢宣帝下詔書給丞相和博士等高官，要求召開公卿會議討論海昏侯國除國事宜，其中就包括漢宣帝時期「麒麟閣十一功臣」中的丞相丙吉和御史大夫蕭望之。研究人員指，詔書內容不僅涉及了當時朝廷的大部分高官，還隱含了漢宣帝的政治權謀，是宣帝一朝政治生態的實況體現。

曾就皇位27日史稱「漢廢帝」

海昏侯劉賀的一生可謂極為傳奇。在漢昭帝去世後，權臣霍光迎劉賀入長安指定繼位，但僅在位27日即被朝廷剝奪皇位，並送回封地，史稱「漢廢帝」。後來，劉賀被皇位繼任者漢宣帝授予海昏侯的爵位。

在劉賀被改封為海昏侯數年之後，又有一名揚州刺史上奏朝廷，宣稱劉賀有異志，與豫章太守卒吏孫萬世勾結，漢宣帝於是削奪劉賀食邑3000戶，劉賀不久即離世。

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文章授權轉載自《香港01》