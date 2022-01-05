六合彩你不知道的6個秘聞！他曾直播中「預知號碼」下場是...

女朋友去洗手間，男友竟會忘了她自己開車離開？最近中國大陸貴州畢節市有一名女生竟被男女遺忘在高速公路的服務區2小時，被警員發現時全身冷得發抖，後來警員聯絡上男友驅車返回把她接走。

2022-01-05 08:59