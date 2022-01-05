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女生被男友忘在高速公路服務區2小時　18秒短片網民揭4點細思極恐

香港01 / 爆檸哥
微博短片截圖
微博短片截圖

女朋友去洗手間，男友竟會忘了她自己開車離開？最近內地貴州畢節市有一名女生竟被男女遺忘在高速公路的服務區2小時，被警員發現時全身冷得發抖，後來警員聯絡上男友驅車返回把她接走。新聞主題本來是讚揚警員服務精神，然而網民透過18秒新聞短片，發現多個不尋常「亮點」，令人細思極恐！

據內地傳媒報道，事發於貴州畢節市，近日氣溫介乎攝氏5至9度，相當寒冷。警員於高速公路的服務區發現一位女生，她受訪時語帶哽咽說：「我差點就暈過去了，我又沒有手機，我只是去上個廁所！」又冷又餓的她，原來是被男朋友「遺忘了」，最後警員聯絡上其友男，驅車返回接走女生。

表面上是大團圓結局，報道也讚揚警員暖心服務民眾，然而網民卻非常質疑怎可能把女朋友忘了足足兩小時？眼利的網民更透過僅18秒的短片，發現這對男女4個「亮點」令人細思極恐。

「一開始我不信，後來我信了」

把女友忘了在高速公路，聽起來太離奇，很多人都不信，甚至懷疑男方故意。然而，有網民卻表示，現實就是如此荒誕，「之前有位交警朋友告訴我，他們在服務區救助過被丟的小孩、女朋友、丈母娘、老闆，一開始我還不信......後來看的新聞多了就信了」。

另一位網民也說：「我相信這是真的，我們領導曾經把上學的孩子落在公司了，開著車自己回家，開出一段路後想起孩子還在公司。」內地公安機關提醒：「快過年了，出門時開車前千萬別忘記清點人數。」

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文章授權轉載自《香港01》

高速公路 警察

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