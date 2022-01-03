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家中魚缸變泳池！大媽穿泳裝沉浸式游泳撈魚 網友：炫富

香港01 / 卡洛兒
從片段可見，樓主的媽媽身穿飄逸長裙及泳褲打底，還戴上泳鏡及泳帽，在魚缸內游來游去，更拿着篩子忘我地打撈缸內的小魚。 圖／香港01
從片段可見，樓主的媽媽身穿飄逸長裙及泳褲打底，還戴上泳鏡及泳帽，在魚缸內游來游去，更拿着篩子忘我地打撈缸內的小魚。 圖／香港01

不少人都想像過在家中設置泳池，那就可以隨時下水暢泳，有中國大媽就「夢想成真」，直接跳進家裏1個4米多長的魚缸內，不但跟養魚游泳，還拿着網子打撈魚，畫面令網友一秒爆笑，紛紛問：「魚兒們會否被嚇到反肚？」

據大陸媒體報道，山東省濟寧市1名女子近日翻看媽媽以前的生活片段，發現她曾在自家魚缸「沉浸式」游泳兼撈魚，從片段可見，媽媽身穿1條飄逸長裙及泳褲打底，還戴上泳鏡，然後在魚缸內游來游去，又拿着篩子忘我地打撈缸內的小魚。樓主透露，這個靠牆魚缸約4米多長，水電分離，亦會定期消毒，但即使缸內很乾淨，但家人也不會想讓媽媽再進去游泳。

不少網友看到影片都笑瘋了，「阿姨肺活量可以」、「撈魚是假，想游泳是真」、「第一眼看以為是藝術畫作」；但亦有人批評這樣做會嚇壞小魚，「我擔心魚隔天都翻了」，而且這也是頗危險的行為，「不覺得很恐怖？萬一出不來不是就飄裏面了？」；有網民則錯重點稱，能擁有一整面牆的魚缸，必然是豪宅，「根本是在炫富」、「一看就知是大戶人家」。

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文章授權轉載自《香港01》

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