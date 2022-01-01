8歲童搭車玩手機要爸蹲下綁鞋帶 網友欲公審反遭批評

「電子奶嘴」非常普及，不少家長都認為只要讓孩子一機在手，就能減卻很多麻煩事。有網友分享1次乘搭港鐵的見聞，指1名目測8至9歲的男童全程低頭玩手機，甚至無視爸爸提醒，最終要爸爸蹲下來為他綁鞋帶，讓樓主看不過眼。不過帖文一出卻惹來爭論，指不清楚小朋友是否有特殊情況，就不應妄下判斷。

該網友日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」並分享1張照片，指乘搭港鐵期間，見到對面座椅的男童，「目測年紀10歲至少8、9歲」，由等車、坐下到下車，視線都沒離開過手上的電話，連其父提醒「鞋帶掉了」也無反應，要爸爸蹲下來給他綁鞋帶。

帖文引起網上熱議，有網友直言這代孩子太幸福，很難教導，「小朋友都被父母縱容，手機不離手，講不聽」；有的認為小朋友可能有專注力不足等特殊情況，父母才會這樣做，「家家有本難念的經，沒影響到人就不贊成po圖公審」；有網友就笑言即使成年了都會找別人幫忙綁鞋帶，沒什麼大不了，「有時我媽都會幫我整理一下衣服，難道我也是巨嬰港女？」。

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文章授權轉載自《香港01》