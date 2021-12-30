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天降4.3億！陸男開心不到一小時 帳戶慘遭清零成「短命富翁」

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名男子打開帳戶發現多了1億人民幣（約新台幣4.3億元），讓他相當驚喜。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
大陸一名男子打開帳戶發現多了1億人民幣（約新台幣4.3億元），讓他相當驚喜。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

一覺醒來躍升成億萬富翁？日前，大陸一名男子打開股票APP後被嚇得目瞪口呆，只見原先僅有人民幣6580元（約新台幣2.8萬元）的帳戶突然「大進帳」，自己竟然成為擁有1億人民幣（約新台幣4.3億元）的大土豪，令他又驚又喜。然而，「錢如流水」來的快去得也快，才經過一小時的時間，男子的帳戶慘遭「強制清零」，不僅空降的1億人民幣沒了，就連原本的6580元人民幣也不翼而飛。

根據《央視財經》報導，事件發生在大陸貴州省的貴陽市，本月25日下午2點時，龍姓男子打開了自己的股票投資APP「長江e號」，卻發現他的帳戶突然被「大灌水」，資產整整多了人民幣1億元，讓他相當詫異。龍男表示，自己平常有在炒股，但帳戶裡突然多了這麼多錢，一定不是自己的。

財神爺突然降臨讓龍男又驚又喜，身為朋友的歐先生也共享這份喜悅，他興奮地建議「我們現在有1億了，可以拍個照發給朋友們看」，還笑稱「這幾分鐘，你是一個億萬富翁」。

然而，無心的一句話卻一語成讖，龍男果真成了「幾分鐘的有錢人」。當天下午3點，龍男再度打開APP卻發現網路異常，自己的帳戶竟被「清零」，不僅天降的1億人民幣沒了，就連原先存的人民幣6580元也憑空消失。

一日兩驚喜把龍男嚇得神智慌亂，他眼神空洞地向記者表示「（帳戶）現在沒錢了，全部變成零了」。隨後，他們也趕緊打電話反應異狀，客服人員卻一派輕鬆地表示，這是正常的系統測試，由於周末開帳戶的人較少，所以證券所與交易公司都會選在這時段進行測試，而帳戶將於下周一恢復正常。

離奇的經過也讓大陸網友嘖嘖稱奇，「人生大起大落」、「在笑死和嚇死之間徘徊」、「這輩子做過一次億萬富翁」，也有人笑稱「我都不想要你的1億了，你居然還貪圖我的6千塊？」、「1億沒到手，還被捲走6千塊，讓本不富裕的家庭雪上加霜」，部分網友則提出質疑，「好聽點就是調整，不好聽點就是工作失誤」、「這算是啥技術啊？心理測試技術嗎」。

龍姓男子於25日時，發現自己的股票帳戶多了一大筆錢，讓他相當驚訝。圖／央視財經影片截圖
龍姓男子於25日時，發現自己的股票帳戶多了一大筆錢，讓他相當驚訝。圖／央視財經影片截圖
沒想到一小時過去，龍男的帳戶竟被「清零」，讓他趕緊打給客服反應異狀。圖／央視財經影片截圖
沒想到一小時過去，龍男的帳戶竟被「清零」，讓他趕緊打給客服反應異狀。圖／央視財經影片截圖

人民幣 富翁 炒股 土豪

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