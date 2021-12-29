男友搶手機聽語音訊息 疑出軌黑絲襪女崩潰下跪：求你別查了

情侶共度聖誕節本來是非常浪漫的事，但內地近日瘋傳1段疑似出軌女子跪地求饒片段。片中所見，女子的手機被男友搶走，男友欲查看手機中的語音訊息，她見狀立即下跪，又苦苦哀求對方不要繼續查看，事件引來網民熱烈討論。

事發於剛剛過去的平安夜，貴州省貴陽市1名女子疑似與男友外出時，收到其他人的來電，由於女方神色有異，男方起疑並拿走女友的手機，試圖逐條逐條聽語音訊息，找出軌對象的身份和證據。片中看到女子當眾下跪拉扯，不斷道歉之餘，又哭求男友不要再查下去，大叫「我求求你別查了」。

事發過程被途人拍下並分享至網上，不少網民紛紛討論，認為跪地女子假如的確有出軌，男方便應把心一橫直接分手，「一次不忠，百次不容」、「沒結婚就算了吧，還好沒結婚」、「哪有火是用紙能包住的？」，但也有網民笑言「黑絲一跪，撕心裂肺」、「（她）不過是犯了全天下男人都會犯的錯罷了」。 男方聽女友手機內的語音訊息，女方見狀立即跪地阻止。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》