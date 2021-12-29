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公司玩交換禮物！男同事稱忘了帶盼一起吃飯 她：難道想追我

香港01 / 撰文／卓柏安
年末聖誕節不少人都會玩交換禮物慶祝。圖片來源／ingimage
年末聖誕節不少人都會玩交換禮物慶祝。圖片來源／ingimage

聖誕節交換禮物竟然也能成為追女仔手段？有女網民在討論區上發文，指公司的聖誕派對上有交換禮物環節，但抽中互相交換禮物的男同事卻裝作忘記帶禮物回公司，「話下星期先畀我，仲話到時不如一齊食Lunch」。女網民指自己已經有男友，不希望被追求，但同事卻指他為「筍盤」，無論如何也要和他吃午飯，因此請救網民意見。

女網民在香港討論區上發文，說由於公司安排平安夜放假，所以早一天（23日）已經舉辦聖誕派對和玩交換禮物。她指自己在交換禮物環節中抽中了與其他組的男同事交換禮物，詎料男同事卻說自己忘記帶禮物回公司，說下星期先可以給她，更提議一起吃午餐。

不過女網民卻指出，「我明明睇到佢之前有拎住袋嘢，但係到交換個一刻又唔見咗個袋」，相信他只是扮沒有帶禮物，藉機約她吃飯。女網民表示，其實她已經有男朋友，「唔好搞埋啲咁嘅嘢啦」，不過與她同組的同事卻稱該名男同事是筍盤，「叫我點都要去同人地去食個Lunch」，問網民們「你哋點睇」。

不少網民都認為女網民實在想得太多，「大家同事食餐晏啫，唔使諗太多嘅，咪當識多個朋友囉」、「食個Lunch，認識下同事，方便日後工作」、「你都幾保守，食餐飯就話追你」。有留言亦認為，男同事邀約食飯「應該對你有好感」，但是否想追求樓主便「要再求證一下」。另外亦有網民笑言，男同事可能知道交換禮物的對象是樓主之後，「可能係男同事見係你抽到，覺得佢份禮物糟躂咗，想返去換過份Cheap Cheap嘅先畀你」。

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男同事手放枱底狂Chok　女同事超尷尬　竟是「男人需要做嘅嘢」

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文章授權轉載自《香港01》

交換禮物 聖誕節

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