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大學「寄存名額」近四萬 校長：水退了就知誰沒穿褲子

大陸13座最醜雕塑 寺廟外放裸女、巨型茶壺倒出噁綠水柱

香港01 / 撰文： 奶茶妹
位於鎮江「運河之母」，因為日曬雨淋而印堂發黑。圖／取自掌上鎮江微博
位於鎮江「運河之母」，因為日曬雨淋而印堂發黑。圖／取自掌上鎮江微博

大陸不少地方為了吸引遊客、宣傳，都會大搞形象工程，當常見便是一座座巨型雕塑。雕得精美就還好，雕得不倫不類，又或者不懂得保養的話，就真的出事，分分鐘成為另類「逆向景點」。《開罐》搜集了大陸13個醜到出晒名，被網民吐槽為史上最醜的雕塑。

這些被提名為「史上最醜雕塑」的作品當真五花八門，由神祇到動物，甚至一棵都有，更有意識流到不得了，在寺廟外的裸女；亦有零美感的設計，為了迎合國家主旋律，卻建了個粗口雕塑廣場等，令一眾網民嘖嘖稱奇。

大家覺得哪一個最有魅力？小編覺得運河之母真的愈看愈令人心寒，如果晚上路過真的會被嚇死，要是有人心血來潮加盞燈，連鬼屋也不用去了。

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文章授權轉載自《香港01》

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