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新同事耶誕抽中最大獎電視 3天後辭職被要求交還否則扣薪水

香港01 / 撰文：朱利安
耶誕佳節示意圖。 中央社
耶誕佳節示意圖。 中央社

不少公司都會在耶誕佳節舉辦抽獎活動，其中的大獎往往價值不菲。近日有網友就發文指，公司於上周一（20日）舉行耶誕派對，終極大獎為價值港幣3萬元（約新台幣10萬元）的電視，結果由1名剛入職2天的新同事抽中，惟該名同事3天後因為其他工作機會而請辭，公司老闆得悉後竟要求同事交還大獎，否則就從薪金尾款中扣除，做法引來網友熱議。

樓主在facebook專頁「奴工處」發文，表示其公司於上周一舉辦耶誕派對，新同事同樣有份參與抽獎環節，今年耶誕終極大獎則為價值3萬元的名貴電視，最終由1名剛入職第2天的新同事抽中。

新同事抽中大獎本來無問題，但樓主指該名同事卻在上周四（23日），亦即中獎3天後因為有更好的工作機會而向公司提出請辭。老闆後來得知此事，竟通知人事部要求相關同事交還3萬元的電視，「如果不還就從final payment（薪金尾款）中扣」。

帖文一出即引來網友討論，雖部份人指出新入職員工通常無法參加抽獎環節，但認為樓主的公司既然已送出禮物，事後卻逼同事交還的做法並不合理，「扣啊！扣就勞工處見」、「如果做半年辭職難道還半台電視回去？」、「返還一星期工資，也比不上爽拿電視」、「讓他扣，難道4天工資有超過電視價格？」。

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文章授權轉載自《香港01》

聖誕節 耶誕節 職場

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