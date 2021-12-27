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男子稱「火鍋裏吃到保險套」 被查出自導自演遭行政拘留14天

香港01 / 蔡苡柔
四川樂山胡姓男子和朋友到一家火鍋店就餐時，聲稱在火鍋里吃出避孕套，並向店家索賠數萬元。 圖／紅星新聞
四川樂山胡姓男子和朋友到一家火鍋店就餐時，聲稱在火鍋里吃出避孕套，並向店家索賠數萬元。 圖／紅星新聞

12月18日，中國大陸四川樂山胡姓男子和朋友到一家火鍋店就餐時，聲稱在火鍋里吃出避孕套，並向店家索賠人民幣數萬元。該火鍋店老闆更親自用火鍋煮保險套「做實驗」以證清白。12月24日該火鍋店負責人更到派出所報警，希望能查明真相。

12月25日晚間，樂山市公安局市中區分局發布通報，指出根據警方調查結果，該保險套是胡姓男子自己放入鍋中，胡男因為尋釁滋事被公安機關依法行政拘留14日。

根據警方調查，違法行為人胡男，今年33歲，是四川省仁壽縣人。之前就曾到他指控「吃到保險套」的火鍋餐廳消費，但因為在餐後對他收費價格心存不滿，12月18日晚間，他又再次跟朋友到該店消費，並在就餐即將結束時，將事先購置的保險套放入鍋中，聲稱「吃到避孕套」而向店家索賠。

火鍋店家回憶，當時胡某表示「少了幾萬塊錢不談」，跟火鍋店工作人員協商時還稱：「要麼給錢，要麼就曝光。」而後胡男解釋，自己當時是因為喝酒說了「酒話」，強調自己是正當維權。22日火鍋店負責人親自煮火鍋實驗，發現如果保險套是被混入火鍋一起煮，一定會「漂浮在火鍋面上」，還會膨脹，不可能「吃到一半才發現」。

而在當地市場部門介入調查且媒體曝光後，在當地經營麵館的鄒先生認出胡男半年前曾到自己開的餐館用餐，並稱吃麵時「吃出了一條草鞋蟲」。鄒先生透露，胡男稱要去醫院洗胃，要求鄒先生賠償2000元。最終經過市場監管人員協調，賠償給他500元。

鄒先生表示，自己當時也沒想太多，但看到了「保險套」這個新聞後，「我懷疑當初被坑了。」12月24日，開麵館的鄒先生和火鍋店負責人宋先生兩人懷疑被胡先生敲詐勒索，一同前往當地派出所報警，宋先生指出火鍋店生意因此大受影響。

12月25日晚間，樂山市公安局公布調查結果，警方指出該保險套是胡姓男子自己放入鍋中，胡男因為尋釁滋事被公安機關依法行政拘留14日。

延伸閱讀：

四川男稱撈底撈出安全套　火鍋店東實驗證「始終漂浮」反控敲詐

北京漢多次用類似手段食霸王餐　自行「加料」涉敲詐勒索被警刑拘

文章授權轉載自《香港01》

火鍋 保險套 霸王餐 公安

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