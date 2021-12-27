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女逼狗站山崖邊打卡 一個動作惹公憤挨批太無腦

香港01 / 文．布萊恩
有疑似KOL的女子與其男友人為了拍照，竟把兩隻狗狗置於崖邊。 圖擷自香港突發事故報料區
有疑似KOL的女子與其男友人為了拍照，竟把兩隻狗狗置於崖邊。 圖擷自香港突發事故報料區

就算想「打卡」，也不應逼迫狗狗做危險事！上周六（12月18日）在黃牛山打卡聖地石天窗，有疑似KOL的女子與其男友人為了拍照，竟把兩隻狗狗置於崖邊，甚至拉起狗狗前肢，非常危險，引來網民爆鬧「沒腦」，質疑是否虐待動物。

有網民在facebook群組「香港突發事故報料區」上載圖片，指上周六（12月18日）其朋友在黃牛山石天窗等影相時，見到疑似KOL女子及其男友人為了影相打卡，把兩隻狗狗放在崖邊。

照片看到，由於兩隻狗狗體型較大，站在崖邊石上時幾乎一動就會踩空，另一張照片更見到女子把狗狗前肢提起直立，只餘後肢支撐，非常危險。

該對男女行為惹來大批網民批評，直斥「沒腦」，「知不知道其實這樣很危險狗會跌死，自己騙讚打卡失足沒關係但不要連累到兩隻狗」、「垃圾主人」。亦有網民質疑相關行為是否虐待寵物

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要痛苦；一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 寵物

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