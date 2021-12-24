吃高熱量食物也不怕！陸麥當勞設「腳踏車座位」 3功能曝光

不少人都對漢堡、薯條等產品愛不釋手，但享用美食的同時，速食的熱量也相對較高。而近日一段關於連鎖速食店麥當勞內用區的影片在網路上瘋傳，畫面中該麥當勞門市的座椅設計成一台台的「腳踏車」，一名女客人正一邊吃著漢堡、一邊踩著踏板，逗趣景象引起網友熱議。

一名網友在社群媒體抖音（TikTok）發布影片，只見畫面中，一位坐在麥當勞內用區的女客人，一手正抓著漢堡大口享用，另一手時不時拿起飲料來喝，但最不尋常的是，這位女客人用餐的同時，腳下竟還努力踩著設計在座椅兩側的腳踏板，也就是一邊運動、一邊進食。

這段影片在各大網路平台瘋傳，許多人看了都忍不住笑回「好有良心的麥當勞」、「自欺欺人桌」、「這是掩耳盜鈴餐吧」、「建議麥當勞全部門市都大規模裝修好，每次去吃就完全沒有罪惡感」、「這我願意天天去」、「這畫面真的很衝突哈哈」、「跪求台灣引進試試看，太好笑了」、「等於沒吃，太棒了！要走之前可以再外帶一份」。

據了解，影片中出現的桌子設置在大陸部分麥當勞門市，除了能用來放置餐點和簡易運動之外，只要客人雙腳踩動踏板就能為擺在桌上的手機設備充電，除此之外，腳踏車的車身是採用回收塑膠所製，希望藉由整體設計來響應綠色行動的重要性。