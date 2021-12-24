車主「陳情書貼車頭」避開罰 詳列生活費求警放過：生活逼人

為了避過抄車牌開罰單的危機，你可以做到什麼程度？香港網上流傳一張照片，顯示有貨車司機在車頭擋風玻璃窗位置，貼上數張「陳請書」，動之以情地求警方放他一馬，「生活逼人！問心無愧！」、「我已經盡力！公司車很快就走」，甚至詳細列出其家庭的生活支出。照片引起網友熱議，有人笑言「10個警察有一個不抄就已經賺」，但有的認為見到這情況只會抄得更厲害。

近日有網友在Facebook群組「車cam L(香港群組)」上傳照片，一部停泊在路邊的貨車上，有人將3張寫滿字的紙條貼在擋風玻璃窗上，並有一個P牌標誌。紙條的主人自稱名為「賢仔」，寫道「為了抄車牌開罰，你可以有多狠心？」，並指「生活逼人！問心無愧」，因家人需要錢開飯，希望警員可以手下留情，「抄少張當幫忙」。

賢仔又稱，自己只求生存，「不要以為我其實有很多錢！家裡快要連房租都交不出來」，並詳細列出每月收入與支出，如日薪僅390元（約新台幣1386元）、一家三口開銷8000元（約新台幣28500元），包括屋租、水電費等，「信不信由你，我真的別無選擇，求求你留手」。

貼文一出即引來大量網友關注賢仔情況，有人感嘆好心酸，又指計起來賺錢都不夠付生活開支；不過大部份人都不看好此做法，「寫這麼多肯定抄得更厲害」、「不要想著合理化違法行為」、「一看做司機一天才390元就知道是假的」。有網友就建議賢仔直接轉工，「每月只有幾千塊，做保安都不止這樣」。

有網友就指，曾在香港天水圍遇過「賢仔」，「他這一招用了很多年」、「話說賢仔都p牌了十幾年了」。

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文章授權轉載自《香港01》