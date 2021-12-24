快訊

恭喜！耶誕夜騙倒卓君澤 威廉陽明山上求婚成功

疫情海嘯！王品年終掰了 正職員工改發0.5個月獎金

車主「陳情書貼車頭」避開罰 詳列生活費求警放過：生活逼人

香港01 / 卡洛兒
香港一名司機違規停車時在擋風玻璃上貼好幾張「陳情書」，希望警方放他一馬。 圖擷自facebook
香港一名司機違規停車時在擋風玻璃上貼好幾張「陳情書」，希望警方放他一馬。 圖擷自facebook

為了避過抄車牌開罰單的危機，你可以做到什麼程度？香港網上流傳一張照片，顯示有貨車司機在車頭擋風玻璃窗位置，貼上數張「陳請書」，動之以情地求警方放他一馬，「生活逼人！問心無愧！」、「我已經盡力！公司車很快就走」，甚至詳細列出其家庭的生活支出。照片引起網友熱議，有人笑言「10個警察有一個不抄就已經賺」，但有的認為見到這情況只會抄得更厲害。

近日有網友在Facebook群組「車cam L(香港群組)」上傳照片，一部停泊在路邊的貨車上，有人將3張寫滿字的紙條貼在擋風玻璃窗上，並有一個P牌標誌。紙條的主人自稱名為「賢仔」，寫道「為了抄車牌開罰，你可以有多狠心？」，並指「生活逼人！問心無愧」，因家人需要錢開飯，希望警員可以手下留情，「抄少張當幫忙」。

賢仔又稱，自己只求生存，「不要以為我其實有很多錢！家裡快要連房租都交不出來」，並詳細列出每月收入與支出，如日薪僅390元（約新台幣1386元）、一家三口開銷8000元（約新台幣28500元），包括屋租、水電費等，「信不信由你，我真的別無選擇，求求你留手」。

貼文一出即引來大量網友關注賢仔情況，有人感嘆好心酸，又指計起來賺錢都不夠付生活開支；不過大部份人都不看好此做法，「寫這麼多肯定抄得更厲害」、「不要想著合理化違法行為」、「一看做司機一天才390元就知道是假的」。有網友就建議賢仔直接轉工，「每月只有幾千塊，做保安都不止這樣」。

有網友就指，曾在香港天水圍遇過「賢仔」，「他這一招用了很多年」、「話說賢仔都p牌了十幾年了」。

延伸閱讀：

深水埗貨車無收尾板開車　變流動罐頭刀超危險　轉彎險劈中途人！

女友辭14K文員工轉做譚仔姐姐！港男不滿反被網民列11大好處追擊

文章授權轉載自《香港01》

警察 罰單

延伸閱讀

網紅媽為賺外快...讓妹妹全裸陪睡哥哥挨轟 反嗆：思想骯髒

狂咳暗示都沒用…馬尾妹考駕照失誤連連 考官「眼神死」爆紅

老翁私房寶庫知「通關密語」才能進 連王家衛都來光顧

為買手機...母遭15歲女兒街頭狂毆 真相曝光被轟：什麼媽？

相關新聞

港女逼狗狗「危站山崖」打卡！1動作惹公憤 網友怒批無腦

就算想「打卡」，也不應逼迫狗狗做危險事！上周六（12月18日）在香港黃牛山打卡聖地石天窗，有疑為網紅的女子與其男性友人為了拍照，竟把兩隻狗狗置於崖邊，甚至拉起狗狗前肢，非常危險，引來網友謾罵「無腦」，質疑是否虐待動物。

車主「陳情書貼車頭」避開罰 詳列生活費求警放過：生活逼人

為了避過抄車牌開罰單的危機，你可以做到什麼程度？網上流傳一張照片，顯示有貨車司機在車頭擋風玻璃窗位置，貼上數張「陳請書」，動之以情地求警方放他一馬，「生活逼人！問心無愧！」、「我已經盡力！公司車很快就走」，甚至詳細列出其家庭的生活支出。照片引起網友熱議，有人笑言「10個警察有一個不抄就已經賺」，但有的認為見到這情況只會抄得更厲害。

老翁私房寶庫知「通關密語」才能進 連王家衛都來光顧

在影視道具圈、中古商店圈，上海老朱家是寶藏一般的存在。導演王家衛拍電視劇「繁花」，不止一次來老朱的店裡淘東西，拍片場景裡...

飯店註冊僅花130元 脆皮五花肉奪命駁造謠

河北石家莊橋西區一家名為喬家大廚（紅旗店）的飯店，近日遭傳銷售的脆皮五花肉有問題，導致多人中毒身亡，對此，該飯店回應事件...

狂咳暗示都沒用…馬尾妹考駕照失誤連連 考官「眼神死」爆紅

不少人一到正式考試就非常緊張，因此需要模擬考試來熟悉程序，增強自信心。近日流傳一段女子在駕駛模擬考試瘋狂失誤的片段，即使女考官不停提醒，甚至為了讓女子記得先檢查車輛，而「出手」阻止她扣安全帶，可惜女子最後仍失誤連連，讓考官也忍不住「眼神死」。結果考官這個「眼神死」，意外地爆紅。

保安巡車庫「抓車震」1人打燈1人拍照 不給錢就曝光

浙江杭州警方抓捕了兩個保安，因為他們涉嫌敲詐勒索在地下車庫「車震」情侶。兩嫌只要發現有震動的車輛，便上前一人打燈，一人拍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。