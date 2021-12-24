狂咳暗示都沒用…馬尾妹考駕照失誤連連 考官「眼神死」爆紅

不少人一到正式考試就非常緊張，因此需要模擬考試來熟悉程序，增強自信心。近日流傳一段女子在駕駛模擬考試瘋狂失誤的片段，即使女考官不停提醒，甚至為了讓女子記得先檢查車輛，而「出手」阻止她扣安全帶，可惜女子最後仍失誤連連，讓考官也忍不住「眼神死」。結果考官這個「眼神死」，意外地爆紅。

相關影片在微博流傳，看到女子完成身份核對後，便打算扣安全帶準備開車，但她卻沒有先下車檢查車輛，此時女考官立即「出手相救」，用手擋住司機位置的安全扣，以免女子扣上安全扣。起初女子大感困惑，「我扣你擋」一會後，終在女考官一個眼神暗示下，才醒覺要下車。

女子未下車檢查車輛便打算開車，被考官用手擋住安全扣阻止。（微博影片截圖）

其後女子通過一輪指示燈測試，並按指示起步繼續考試，惟她發動後車輛卻沒有移動，考官見狀又「出口」提醒，連續乾咳了數聲，女子很快就發現問題所在，並放下手煞車，隨即起步。不過，女子其後便因起步前沒有打燈而扣掉100分，女考官的表情立即變得「生無可戀」，忍不住轉頭靠在車窗，完美演繹何謂「眼神死」。

馬尾妹連番錯誤，考官立即露出「眼神死」的無奈表情。（微博影片截圖）

模擬考試片段引來大批網友熱議，有部份人認為考官不應幫忙，否則只會讓路上愈來愈多危險駕駛的司機，「過是別幫的好，自己都不用心了，是想害誰！」、「考不過也好，別害人害己，馬路殺手」。亦有網友看後大笑，稱考官無奈的心情已溢於言表，「姐只能幫妳到這…」、「監考真無奈，都暗示成這樣了，還不知道」、「領的不是薪水是精神撫慰金」。

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文章授權轉載自《香港01》