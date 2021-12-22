男用消費券買耶誕禮物 女友大鬧「不用自己錢」：我不值嗎？

對於不少男士而言，聖誕節又是送禮的日子，但要買到1份合女友心意的禮物不容易。有港男最近就發文訴苦，指日前趁女朋友上課時提早買聖誕禮物，惟後來被女友發現他是用消費券購買，因而大發雷霆，要求他再以「自己錢」買另一份禮物。

港男在香港討論區發文，表示日前趁女友上課的時候買聖誕禮物，其後回家放下禮物便接女友放學，當時他向女友透露自己準備了聖誕禮物，「當下表示很開心」。

惟開心的時間過得特別快，女友一時無聊打開港男的錢包，看到該份聖誕禮物的收據，並發現他是領取八達通最新一期1000元消費券後，再補些錢買下聖誕禮物，狠批港男並非用自己錢買，又反問道「難道我不值得你花真金白銀買禮物嗎？」女友甚至要求港男另買一份禮物，否則「拒收禮物」。

港男大感無奈，並指消費券同樣是錢，「這1000塊我都沒用呢，（用來）買禮物給你啦，到底還想怎樣」。他續指，本來與女友相約看電影，對方卻一怒之下取消約會，直言「再去買份新聖誕禮物給我」。

不少網友看後都認為女方無理取鬧，開玩笑指「消費券從來都沒進過你（原PO）口袋，你是用女朋友的錢買禮物啦」，亦有網友留言反駁原PO女友的觀點，「政府送錢給我，錢就是我的，有啥問題？」、「有禮物收還想怎樣，消費券就是我的錢啦！買上千元了妳還嫌三嫌四」，問原PO其女友當初如何使用消費券，原PO回覆稱「她的消費券都拿去買衣服啦，不夠還要叫我出錢」，非常無奈。

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文章授權轉載自《香港01》