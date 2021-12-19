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王力宏遭全面封殺！音樂系學生「深夜哭改論文」：當初就該選周杰倫

聯合新聞網 / 綜合報導
一名歌迷以王力宏的歌曲作為論文研究對象，好不容易指導教師「同意修改後開題」，如今卻因王力宏的醜聞得重新修改論文。圖／翻攝自微博
一名歌迷以王力宏的歌曲作為論文研究對象，好不容易指導教師「同意修改後開題」，如今卻因王力宏的醜聞得重新修改論文。圖／翻攝自微博

王力宏離婚後，前妻李靚蕾丟出毀滅性爆料，發長文控訴受王家欺負，婚內王力宏更多次出軌、不顧妻兒，王力宏昔日人設也跌到谷底。微博一名用戶發文稱，一名歌迷就以王力宏的歌曲作為論文研究對象，好不容易指導教師「同意修改後開題」，如今卻因王力宏的醜聞得重新修改論文。

從貼文所附照片可見，該名歌迷為某大學音樂舞蹈學院音樂表演系學生，研究題目是流行音樂，並以《花田錯》為主要研究對象。

該篇論文提到，《花田錯》是由流行樂男歌手王力宏創作、作曲、演唱，引用了京劇中的唱詞《花田錯》的名字，改編成情歌，將流行風格和戲曲風格完美結合，為流行音樂注入新的藝術生命，也讓更多的人領悟戲曲的魅力，因此以《花田錯》為例探究流行音樂與戲曲元素的融合路徑具有代表性。

就在王力宏出事後，該學生在大半夜傳訊給指導教師，問道「能否修改題目？」最後更附上一個「大哭」的表情符號。圖／翻攝自微博
就在王力宏出事後，該學生在大半夜傳訊給指導教師，問道「能否修改題目？」最後更附上一個「大哭」的表情符號。圖／翻攝自微博

不過就另一張聊天紀錄顯示，該學生在大半夜傳訊給指導教師，寫道「老師實在不好意思深夜打擾您...王力宏最近出事了，我想問問您，論文寫了劣跡藝人的歌會不會有什麼影響，或者開題報告答辯結束之後，還能不能修改題目？」最後更附上一個「大哭」的表情符號。

她更加碼說道，當初很猶豫到底要拿陶喆還是王力宏做研究，沒想到王力宏「不鳴則已，一鳴驚人」，後悔抱怨「當初就應該選周杰倫」。

對此，網友們則紛紛感嘆，「不管花田怎麼錯，反正這個錯都是我們來承擔」、「誰能算到有這天」、「這位太慘了吧！受傷為什麼總是論文人」、「是王力宏造的孽」。

李靚蕾 王力宏 醜聞

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