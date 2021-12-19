7歲子將2萬6現金撕碎母崩潰 銀行花兩天將逾300張碎片拼好

貴州遵義市鳳崗縣一名婦人因丈夫臥病在床，遂把其兩頭牛賣了，獲得1.25萬元（人民幣．約新台幣5.46萬元），詎料其中足足6000元（約新台幣2萬6）的現金竟被7歲的兒子當做紙一樣撕成碎片，令她當場崩潰大哭。幸好銀行工作人員見狀，花了兩天時間把紙幣全部拼貼好，最終全額兌換給了客戶。

事主一家來自永和鎮雙山村，由於男主人生病，沒有勞動力養牛，其妻遂把兩頭牛賣了，之後把逾萬元現金分成兩部分，分別放到不同的櫃子。該婦人有兩名分別7歲和9歲，皆有智力障礙的兒子。近日，她和長子外出，幼子遂將6000元現金當做紙一樣撕成碎片。婦人中午回來看見滿地都是人民幣碎片後，當場崩潰大哭，更驚動了鄰居。

村委會主任安友得知後，立即聯繫了農商行永和支行的負責人王順請求協助，之後和幾名扶貧幹部一起把碎片收集，帶到了支行。據王順指，碎片總共大概300多張，要拼好一張完整的百元紙幣就得從海量的碎片中選出形狀相符的碎片來一一對應。他表示一開始真的很難，直到理好了，慢慢拼了一部分，才稍微簡單一點。

最後，第一天兩名工作人員拼了9小時，下班後三名工作人員拼到了晚上八點，翌日值班會計又拼了一天，就這樣在不影響櫃檯業務辦理的情況下，銀行工作人員花了兩天時間把6000元拼貼完成，最終全額兌換給了客戶，令對方度過難關。王順表示，想到涉事家庭的具體情況，作為地方性銀行是有義務去幫助，解決他們的難題，哪怕加點班多花點時間也在所不惜，因為他們做了一件有意義的事情。

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文章授權轉載自《香港01》