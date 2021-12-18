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女友吵架索逾13萬名牌包當「和解費」 他苦惱該如何分手

香港01 / 文．朱利安
男子因為女友向他索取一只要價逾13萬台幣的手袋，讓他正苦思如何分手。此為示意圖，與當事者無關。圖片來源：Ingimage
男子因為女友向他索取一只要價逾13萬台幣的手袋，讓他正苦思如何分手。此為示意圖，與當事者無關。圖片來源：Ingimage

聖誕節將至，相信不少情侶都正在苦惱送什麼聖誕禮物，但最近有港男在討論區發文，表示自從與女友吵架分居後，便一直深思應否分手，未料對方日前發短訊給他，指只要收到1個價值3.7萬元(約13萬2000元新台幣)的名牌手袋做聖誕禮物，便可以原諒他，終於勾起樓主的報復情緒，直言「正在煩惱該如何分手」。

該名港男在香港討論區以「女朋友叫我聖誕買個就快四萬(港幣)的手袋做禮物」為題發文，坦言女朋友是「人間極品」，亦不得其母親的喜愛，自從女方搬入家中同居便經常爭吵，「我生活受盡迫害」，但他日前忍無可忍，將所有不滿全「爆發」後，便趕女友出家門，讓她搬回自己的家。

港男續指，自從女友搬走後，他便一直深思自己的人生是否需要對方，直至最近，他收到短訊，原來女友與他分享1個要價3.7萬元的Louis Vuitton（LV）手袋，「然後跟我講今年聖誕節如果我送這個手袋給她，就原諒返我」。港男沒有立即回覆，但坦言並非因為打算送禮，而是在苦惱應如何分手。

樓主求網民「獻計」，希望集思廣益得出1個惡搞女方的分手方法。PO文吸引大批網民留言，「買個翻版的手袋」、「你可以回覆你想要的手袋，大家交換禮物」、「拜金女都是及早遠離啦」。不過，也有網民認為情侶最好和平分手，「相處一場何必如此呢，好聚好散吧」、「分手最好退一步海闊天空」。

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文章授權轉載自《香港01》

分手 情侶 香港 聖誕節 交換禮物

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