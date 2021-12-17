新疆135歲世界最長壽老人逝世 出生時慈禧太后尚在垂簾聽政

來自大陸新疆喀什地區疏勒縣的老婦阿麗米罕•色依提生於1886年6月25日，即清朝末年，被認定是世界上最長壽的老人，也被中國老年學學會認定為全國十大壽星榜首。據喀什廣播電視台消息，老人已在周四（16日）8時18分去世，享年135歲，「一路走好！最長壽的老人」。

大陸人均預期壽命在「十三五（指大陸關於經濟與社會發展的「第十三個五年規劃」）」期間，從76.3歲提高1歲至77.3歲，而阿麗米罕·色依提卻是早在清光緒十二年就出生，彼時慈禧太后尚在垂簾聽政，光緒帝還沒有被軟禁。這130多年來，老人經歷過辛亥革命、兩次世界大戰、新中國成立等各大事，見盡時代滄桑。

她本人則於1903年7月和同村的圖爾迪·如孜結婚，惟沒有生育，收養了一兒一女，其中兒子在36歲時因病去世，在世的只有養女塔吉古圖。截至2013年8月，老人的孫子輩已有三四十人之多，包括屬其第五代的玄孫。

一生都在家務農的老人精通漢、維兩語，生前精神未有受年邁的表面所太大影響，眼睛依然炯炯有神，聽力、記憶力亦正常，據家人指她這麼多年只在一次得重感冒時住過醫院。

雖然晚年因左側股骨頭突出，走路不便，但老人依然閒不住，喜歡走路去串串門，亦喜歡唱歌。同時，她十分喜歡小朋友，而不管自家的孩子還是鄰居的孩子也都十分喜歡她，塔吉古圖就曾表示「8個娃娃都是母親帶大的，孩子們和他們的姥姥感情很深」。

阿麗米罕·色依提喜歡走路去串串門，也喜歡唱歌。圖／新浪網

生活習慣方面，老人飲食簡單，起居也十分有規律，通常早上五六點就起床做禮拜，8時至8時半間吃泡饢（指新疆一種餅類料理）之類的簡單早餐，12時至1時間常以拉麵作午餐，晚餐也很簡單，主要是湯麵泡馕或白菜湯，至晚上10時左右入睡。

據喀什地區老齡辦的阿科長介紹，老人胃口很好，一頓最多可吃10多個肉包子，而最喜歡吃的則是拉麵、拌麵，水果方面則尤其鍾愛小又酸的青杏。在早年，老人一家喝的是河壩水，不過近三五年則主要是井水。此外，老人不喜歡喝茶，卻習慣喝涼水。

另值得留意的是，雖然阿麗米罕•色依提被認為是世界最長壽老人，但卻並沒有經金氏世界紀錄驗證。

目前經金氏世界紀錄驗證的最長壽者為法國的讓娜·卡爾芒（Jeanne Calment），其1875年2月21日出生，1997年8月4日去世，享年122歲。

至於目前經驗證的在世最長壽者則是日本的田中加子，其1903年1月2日出生，現年118歲。

阿麗米罕·色依提的證件上，出生日期清晰可見。圖／新浪網

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文章授權轉載自《香港01》