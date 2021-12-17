快訊

防疫旅館群聚染疫 陳時中一句話讓桃園人覺得被貼標籤

直播／為明天公投催票 藍營台北民主守夜自由廣場大集結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新疆135歲世界最長壽老人逝世 出生時慈禧太后尚在垂簾聽政

香港01 / 陳進安
阿麗米罕·色依提生前精神沒有受年紀太大影響，眼睛依然炯炯有神，聽力、記憶力亦正常。圖／新浪網
阿麗米罕·色依提生前精神沒有受年紀太大影響，眼睛依然炯炯有神，聽力、記憶力亦正常。圖／新浪網

來自大陸新疆喀什地區疏勒縣的老婦阿麗米罕•色依提生於1886年6月25日，即清朝末年，被認定是世界上最長壽的老人，也被中國老年學學會認定為全國十大壽星榜首。據喀什廣播電視台消息，老人已在周四（16日）8時18分去世，享年135歲，「一路走好！最長壽的老人」。

大陸人均預期壽命在「十三五（指大陸關於經濟與社會發展的「第十三個五年規劃」）」期間，從76.3歲提高1歲至77.3歲，而阿麗米罕·色依提卻是早在清光緒十二年就出生，彼時慈禧太后尚在垂簾聽政，光緒帝還沒有被軟禁。這130多年來，老人經歷過辛亥革命、兩次世界大戰、新中國成立等各大事，見盡時代滄桑。

她本人則於1903年7月和同村的圖爾迪·如孜結婚，惟沒有生育，收養了一兒一女，其中兒子在36歲時因病去世，在世的只有養女塔吉古圖。截至2013年8月，老人的孫子輩已有三四十人之多，包括屬其第五代的玄孫。

一生都在家務農的老人精通漢、維兩語，生前精神未有受年邁的表面所太大影響，眼睛依然炯炯有神，聽力、記憶力亦正常，據家人指她這麼多年只在一次得重感冒時住過醫院。

雖然晚年因左側股骨頭突出，走路不便，但老人依然閒不住，喜歡走路去串串門，亦喜歡唱歌。同時，她十分喜歡小朋友，而不管自家的孩子還是鄰居的孩子也都十分喜歡她，塔吉古圖就曾表示「8個娃娃都是母親帶大的，孩子們和他們的姥姥感情很深」。

阿麗米罕·色依提喜歡走路去串串門，也喜歡唱歌。圖／新浪網
阿麗米罕·色依提喜歡走路去串串門，也喜歡唱歌。圖／新浪網

生活習慣方面，老人飲食簡單，起居也十分有規律，通常早上五六點就起床做禮拜，8時至8時半間吃泡饢（指新疆一種餅類料理）之類的簡單早餐，12時至1時間常以拉麵作午餐，晚餐也很簡單，主要是湯麵泡馕或白菜湯，至晚上10時左右入睡。

據喀什地區老齡辦的阿科長介紹，老人胃口很好，一頓最多可吃10多個肉包子，而最喜歡吃的則是拉麵、拌麵，水果方面則尤其鍾愛小又酸的青杏。在早年，老人一家喝的是河壩水，不過近三五年則主要是井水。此外，老人不喜歡喝茶，卻習慣喝涼水。

另值得留意的是，雖然阿麗米罕•色依提被認為是世界最長壽老人，但卻並沒有經金氏世界紀錄驗證。

目前經金氏世界紀錄驗證的最長壽者為法國的讓娜·卡爾芒（Jeanne Calment），其1875年2月21日出生，1997年8月4日去世，享年122歲。

至於目前經驗證的在世最長壽者則是日本的田中加子，其1903年1月2日出生，現年118歲。

阿麗米罕·色依提的證件上，出生日期清晰可見。圖／新浪網
阿麗米罕·色依提的證件上，出生日期清晰可見。圖／新浪網

延伸閱讀：

內地擬立法噪聲污染防治法規制廣場舞擾民　拒不改正可罰款1000元

內地超級學霸5年發60多篇SCI論文　否認後台強大「外公是院士」

文章授權轉載自《香港01》

金氏世界紀錄 慈禧

延伸閱讀

幼稚園要求「帶盆多肉」觀察 3歲童拎豬肉絲上學：帶了很多肉

小學作業「圓圈沒封口」被打叉 網批矯枉過正：雞蛋裡挑骨頭

陸男「撞臉馬斯克」暴紅 網友見照片驚呼：這就是本人

社區大樓「天降大便」！住戶陽台曬臘肉被毀 籲驗DNA抓犯人

相關新聞

幼稚園要求「帶盆多肉」觀察 3歲童拎豬肉絲上學：帶了很多肉

許多老師為了讓學生能多元學習，安排各式各樣的創新課程，有時也會請家長協助準備做為教材的物品，不過當小朋友傳遞資訊有誤，可能鬧出烏龍一場！近日大陸山東一間幼稚園就請小朋友帶「多肉植物」來學校觀察，沒想到其中一位3歲男童誤以為要帶「很多肉」，便拎了一袋豬肉絲去上學，讓老師實在哭笑不得。

新疆135歲世界最長壽老人逝世 出生時慈禧太后尚在垂簾聽政

來自大陸新疆喀什地區疏勒縣的老婦阿麗米罕•色依提生於1886年6月25日，即清朝末年，被認定是世界上最長壽的老人，也被中國老年學學會認定為全國十大壽星榜首。據喀什廣播電視台消息，老人已在周四（16日）8時18分去世，享年135歲，「一路走好！最長壽的老人」。

小學作業「圓圈沒封口」被打叉 網批矯枉過正：雞蛋裡挑骨頭

小學老師改功課以嚴格著稱，學生的字體或筆劃有錯都會一一糾正，不過有香港網友分享一份已被批改的小學作業，只見老師指出學生答題畫上的算珠沒有連在一起，以及圓圈沒有封口且不夠圓，因而被視作錯誤。不少網友對老師的批改都感到震驚，認為這是雞蛋裡挑骨頭，「是不是太誇張了？」、「放鬆點吧」。

社區大樓「天降大便」！住戶陽台曬臘肉被毀 籲驗DNA抓犯人

大陸浙江溫州一個社區日前有多個單位的窗台和陽台，遭遇從天而降的大便。有住戶掛在露台的「醬油肉」（當地一種臘肉）被污染。住戶報案後，當地警方已予立案，但還未能找到拋擲大便的疑犯。有住戶建議，透過查驗小區所有人的DNA來找到「真兇」。

陸男「撞臉馬斯克」暴紅 網友見照片驚呼：這就是本人

現實生活中，不少人因為撞臉名人而走紅。一名中國男子同樣因為撞臉特斯拉CEO馬斯克，在國外網路上走紅；由於長得太像了，不由...

南京女飽受怪病折磨數年 進食喝水皆如「吞刀片」般劇痛

江蘇南京腦科醫院近日接診了一名被「怪病」折磨數年的女患者，其吃東西、喝水甚至連咽吐沫時，喉嚨都會感受到如同「吞刀片」一樣的痛楚，吃了很多藥都沒用。經檢查，原來導致他生活嚴重受影響的元兇是一種少見的神經疾病「舌咽神經痛」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。