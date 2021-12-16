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社區大樓「天降大便」！住戶陽台曬臘肉被毀 籲驗DNA抓犯人

香港01 / 姜庚宇
大陸溫州一棟社區大樓發生「天降大便」事件。圖為事發大樓。圖／溫州都市報
大陸溫州一棟社區大樓發生「天降大便」事件。圖為事發大樓。圖／溫州都市報

大陸浙江溫州一個社區日前有多個單位的窗台和陽台，遭遇從天而降的大便。有住戶掛在露台的「醬油肉」（當地一種臘肉）被污染。住戶報案後，當地警方已予立案，但還未能找到拋擲大便的疑犯。有住戶建議，透過查驗小區所有人的DNA來找到「真兇」。

《溫州都市報》報導，臘肉被污染的住戶住在該社區1棟14樓，12月6日凌晨，其聽到18樓住戶在住戶群組大喊「樓上怎麼有人扔大便」時，便往窗外查看情況，結果發現其飄窗上散落著一坨大便，下方則是他曬的醬油肉。

該住戶稱，因為社區住宅多為高樓，高空拋物的現象時有發生，常見的有煙頭、啤酒瓶、塑膠袋等，「我們也就睜一隻眼閉一隻眼算了」，但這次做法「太缺德了」，他真想找到扔大便的人臭罵一頓。

據悉，涉事社區時有發生高空拋物現象，但墜落物多為生活垃圾。一名住戶說，曾好幾次看到有塑膠袋從天而降，讓他出門時都要留意不被垃圾擊中。住戶張先生說，有一次，一個煙頭從窗戶掉進他家臥房，他立即將其棄置，「如果當時家裡沒有人，煙頭引燃家裡東西，後果就不堪設想了」。

報導稱，大樓物業管理單位在接到高空拋排泄物的投訴後，上門勘察發現該單元07戶型的14樓、18樓、19樓和20樓的窗台飄窗處落有多處糞便。由於沒有證據確認肇事者身份，物管選擇報警。

物管負責人表示，警察到場後已做好採樣工作，有住戶提議要查DNA，接下來根據調查需要會對高空樓層的住戶們做驗血化驗，最後確定高空拋擲大便的嫌疑對象。該社區物管平時也會通過住戶群組提醒住戶不要高空拋物，但效果不彰。接下來，物管計劃在合適的地方安裝高清監視器

溫州市公安局龍灣區分局蒲州派出所周三（15日）表示，目前已對此事立案調查，案情仍在進一步調查中。

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文章授權轉載自《香港01》

塑膠袋 DNA 監視器

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