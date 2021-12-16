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小學作業「圓圈沒封口」被打叉 網批矯枉過正：雞蛋裡挑骨頭

香港01 / 卡洛兒
有網友分享一份小學生作業，學生依照題目畫出算珠，卻被老師以不該有空隙、圓形有缺口為由指為錯誤。 圖擷自連登討論區
有網友分享一份小學生作業，學生依照題目畫出算珠，卻被老師以不該有空隙、圓形有缺口為由指為錯誤。 圖擷自連登討論區

小學老師改功課以嚴格著稱，學生的字體或筆劃有錯都會一一糾正，不過有香港網友分享一份已被批改的小學作業，只見老師指出學生答題畫上的算珠沒有連在一起，以及圓圈沒有封口且不夠圓，因而被視作錯誤。不少網友對老師的批改都感到震驚，認為這是雞蛋裡挑骨頭，「是不是太誇張了？」、「放鬆點吧」。

有網友昨晚（15日）在連登討論區以「現在的小學老師有什麼問題？」為題發文，分享一張小學數學科的功課，當中有多處都被指有錯誤，包括題目要求學生依數目畫算珠，老師則打叉稱算珠必需一個接一個地連在一起，中間沒有空隙；又指出學生所畫的圓圈未有封口；以及圓圈不夠圓，「不要有小尾巴」。

發文者質疑老師壓力大也不應發洩在小朋友身上，批評矯枉過正，「這些小學生真的很慘，就算做得對也要被人說錯」，又指該位批改作業的老師所畫的圓圈也有同樣情況，「放鬆點吧阿Sir、Miss（香港稱呼男、女教師的通俗用法）」。

貼文引起網上熱議，並轉發至其他社交平台，很多網友都批評小學老師是矯枉過正的代表，指他們簡直「有強迫症」，揶揄道「沒說你每個圓圈不是一樣大，或是沒說你每顆都不夠圓，已經很好了」；有人則指出老師的字體都有瑕疵，「老師寫的那句『No tail』的N超線了，還有t看起來像十字架，怎麼不圈自己？」、「圈回老師畫的圓圈，跟他玩天下太平交戰（指一種紙筆遊戲）？」；不過有網友認為這樣的批改方式已成常態，「是一些高層壓落的老師要他們這樣改」、「他們覺得小時候不教長大就難改了」。

有網友認為老師的字也沒達到他對學生的要求。圖擷自連登討論區
有網友認為老師的字也沒達到他對學生的要求。圖擷自連登討論區

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文章授權轉載自《香港01》

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